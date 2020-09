Új levelek kerültek a kaposvári életfára

A városligeti életfára újabb 92 levél került fel: Szita Károly, Kaposvár polgármestere adta át az emléklapokat szerda délelőtt az ünneplőknek.

Szeptemberben ez volt a harmadik rendezvény, s ezúttal a tavaly május és július között született gyermekeket köszöntötték.

– Nagyon sokunk számára az életfa a városunk egyik legkedvesebb jelképe – köszöntötte Szita Károly, Kaposvár polgármestere a résztvevőket. – Ezúttal 92 kisgyermek neve kerülhetett fel rá. S ezzel be is telt a második életfa, már készül a harmadik – jelentette be. – Azért is talán a legkedvesebb jelképünk ez, mert lehetőség van arra, hogy itt találkozzunk. Nekem pedig megadatik a lehetőség, hogy köszönetet mondjak önöknek. A legnagyobb boldogság a szülőké, nagyszülőké. Nincs ahhoz fogható, amikor gyermek, unoka születik. Az életfa levélkéinek gyarapításával egy kicsit mi is kivehetjük a részünket ebből az örömből. Hálás vagyok ezért valamennyiüknek.

A program tizenhárom éve indult, s már több mint 5200 kaposvári gyermek neve került a fák ágaira.