Új várospolitika, foghíjas testület

Foghíjasan, hiányzó képviselőkkel ült össze a kaposvári közgyűlés, ugyanis az ellenzéki Kaposváriakért Egyesület jelölő szervezetének tagjai nem tudtak megegyezni abban, hogy kik jussanak mandátumhoz a visszalépések miatt megüresedő két helyen a kompenzációs listáról.

Csillag Gábor jegyző arról számolt be, hogy két nevet bejelentettek, de vissza is vonták, majd újabbakat jelöltek, de azokat is visszavonták. Ha november 21-ig, a 30 napos határidő lejártáig nem tudnak megállapodni, automatikusan a soron következő két jelölt nyer mandátumot a kompenzációs listáról. Ezzel szemben 16 taggal megalakult a FIDESZ-KDNP képviselőcsoportja, Pintér Rómeó vezetésével.

Titkos szavazással, de egyhangúlag megválasztották az alpolgármestereket. Főállású tisztségviselőként Borhi Zsombor folytathatja a munkáját. Társadalmi megbízatású alpolgármester marad Dér Tamás, de csak átmeneti jelleggel, ugyanis jövőre a sport működtetésére új struktúrát hoznak létre a városban, ezután ennek az élére kerül majd.

Szita Károly polgármester egy órán át tartó, nagyívű felszólalásban ismertette a 2030-ig szóló, Összetartozunk elnevezésű új várospolitikai programot, amelyet ellenszavazat nélkül fogadtak el a képviselők. A program megalkotását rengeteg konzultáció előzte meg a város polgáraival. Hangsúlyos eleme az erősödő gazdaság, amely növekvő béreket teremt a magasabb hozzáadott értékű termeléssel. Másik pillére egy átfogó családtámogatási rendszer, amelynek keretében a következő években már a kétgyermekes családok is ingyen vehetik igénybe a bölcsődei szolgáltatást. Az egészségmegóvó programba illeszkedik a kórház szülészetének 2,4 milliárdba kerülő felújítása, amelyre már beérkeztek a közbeszerzési ajánlatok. Fontos még a biztonság, ehhez kapcsolódik a célkitűzés, hogy a város 2030-ig minél nagyobb energiafüggetlenséget érjen el.

Közterületek új neveivel találkozhatunk ezentúl

Új elnevezésekkel ismerkedhetnek a kaposváriak, mert új közterek létesültek a Németh István beruházási programban. A kórház déli tömbjéből létesült a Vaszary park, mellette a Fő utcát a Bajcsy-Zsilinszy utcával összekötő utat Böszörményi-Nagy Gézáról, volt kórházigazgatóról nevezték el. Az új donneri gyalogos felüljáró az Esterházy-híd nevet kapta, Herceg Esterházy Pál után, aki a város történetében jelentős szerepet játszott. A Cseri parkban a készenléti rendőrök laktanyájához vezető út ezentúl Bauer Gyula, a 44-es rosseb bakák parancsnokának a nevét viseli. Megnyílt a Béke köz is a Béke utca közelében. A képviselők átneveztek még két utcát, mert ezt javasolta az MTA bizottsága a névadók kommunista múltja miatt. Ezért a toponári Erdei Ferenc utca ezután Kányádi Sándor, a Gábor Andor tér pedig Takáts Gyula nevét viseli. Szita Károly azt kérte, az ott élők a személyi okmányaikba várakozási idő nélkül írathassák át a változásokat.