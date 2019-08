Újabb kéznyomatok a Filmesek falán

Három közismert színművész kéznyomatával bővült a zamárdi kertmozi homlokzatán található Filmesek fala szombaton.

Molnár Piroska, Eperjes Károly és Rudolf Péter látogatott Zamárdiba, az ő kéznyomatukat leplezték le a turisták körében is egyre nagyobb sikernek örvendő Filmesek falánál az elmúlt hétvégén. – Óriási szerencse volt, hogy mindhárom meghívott színművész jelen tudott lenni személyesen is az avatáson – jegyezte meg Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere. A településvezető hozzátette: pozitív visszajelzés volt számukra az is, hogy sokan ellátogattak a programra. Ez is csak azt bizonyítja, hogy szeretik az emberek a művészeket.

A polgármester arról is szólt, hogy az egyik legjobb döntés volt részükről, amikor felújították a kertmozit 2012-ben. Hiszen nemcsak a mozi működik sikeresen, de a Filmesek fala is egyre népszerűbb a turisták körében, sokan megállnak előtte egy-egy fénykép elkészítésének erejéig. A most leleplezettekkel együtt immáron tizenhét kéznyomat látható a kertmozi homlokzatán.