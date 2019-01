Disznólkodással indították az évet Balatonszárszón

Látvány disznóvágással és az állat húsának feldolgozásával telt a szombat Balatonszárszón, ahol másodszorra tartottak újévi disznólkodást a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület szervezésében. A cél ezúttal is a falusi hagyományok ápolása volt.

Hamar elvesztette a fejét az Újévi Szárszói Disznólkodás főszereplője. A nagyjából két és fél mázsás jószágot böllérek egész garmadája vette kezelésbe, hogy estére elkészüljön belőle a vacsora a báli közönségnek. A pálinkás reggelen a disznó feketéből hamar kifehéredett, azt pedig, hogy vajon mekkora lehet az állat súlya az összegyűltek legfiatalabb tagja becsülte meg egészen pontosan. A 247 kilós disznót ezt követően már nem sokáig láthattuk egyben, a helyi böllérek szakszerű mozdulatokkal bontották, és kezdték feldolgozni.

A Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület tavaly szervezett először látvány disznóvágást a művelődési ház udvarán, és mivel az első rendezvény is jól sikerült, ráadásul a helyi fiatalság a hagyományt is szeretné fenntartani, ezért ki nem hagyták volna idén sem az újévi disznóvágást. A szervező Németh Klaudia azt mondta: jórészt a segítőkész bölléreknek köszönhetik, hogy újra össze tudták hozni a programot, hiszen a vágást irányító férfiak nemcsak a két kezüket, de eszközeiket is felajánlották a disznólkodáshoz.

Azt, hogy milyen is a vidéki virtus, Balatonszárszón most bárki megtudhatta és úgy tűnt, a gyerekek sem riadnak vissza attól, hogy segíteni kell a feldolgozásra váró hús pakolásában. Míg a dolgos kezek szombaton már a kora reggeli pirkadatban megkezdték a munkát, addig a vendégek jó része kényelmesebb volt, a többség addigra érkezett meg, mire a munka dandárján már túl voltak a disznólkodás szakértői. A bölléreken végig nézve nehéz is elképzelni, hogy a jövőt tekintve lesz-e a fiatalabb generációból utánpótlásuk.

A szárszói fiatalok ennek ellenére lelkesek, ha a hagyományőrzésről van szó, számos rendezvénnyel igyekeznek részt vállalni nemcsak a vidéki élet tradícióinak ápolásában, hanem ha kell, segítenek is, hiszen a Fiatalok Balatonszárszóért Egyesület jótékonysági akciókban is részt vesz.