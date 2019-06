Újjászülető gépmadarak: a kaposújlaki javítóbázison elkél a segítség

Rengeteg a külföldi megrendelés, a repülőgép-szerelők pedig egyre fogynak. Sokan már most is nyugdíj mellett dolgoznak a kaposújlaki javítóbázison, amely az egyik legnagyobb az országban.

Bulldog, Jak, Morane repülőgépek várják a javítást a kaposújlaki hangárban, mellettük pedig szorgosan dolgoznak a szerelők. A hátsó műhelyekben is elemeket újítanak fel, festenek, az egyik műhelyben pedig egy sérült gépet hoznak helyre. A másik hangárban pedig vásznazzák a szárnyakat.

Harmincan dolgoznak a kaposújlaki bázison, ahol valaha közel háromszáz szakember szerelte a gépmadarakat.

Mihálcsik Károly eleinte nem is emlékezett rá, mióta dolgozik Kaposújlakon, aztán egy kis agytorna után majdnem napra meglett az 1979. februári dátum.

– Én meg 74-ben – hangzik a hangár másik feléből. – Én meg 73-tól – kontráznak pár méterrel távolabbról a belépésük dátumát harsogva a repülőgépek szerelői. Nem nevezhető éppen pályakezdőnek a csapat, Kornyik Csaba szerint az átlagéletkor a hatvan közelében van.

Mihálcsik Károly annak idején a bányát cserélte le a hangárra, s mint elmondta: nem volt rossz döntés. Itt ragadt Újlakon. Ma pedig már azért dolgozik, mert otthon nem találná fel magát. – Én a sárkányszerkezetet csinálom, a görbületet, meg egyengetéseket, szegecselést – magyarázta lelkesen.

Eredetileg a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium (MÉM) Repülőgépes Szolgálat üzemeltette a repteret, 2003. óta van magánkézben. Ettől kezdve dolgozik itt Kornyik Csaba ügyvezető is, aki lényegében már 1989. óta repüléssel foglalkozott. – Eleinte a mezőgazdasági gépes javítás volt túlsúlyban, de mára ez az összes javításunk tíz százalékát teszi ki – mondta Kornyik Csaba. – Folyamatosan tértünk át a privát gépek javítására, mert egyre több került be az országba. Most már nagyon sok a külföldi megrendelésünk. Ezenkívül oktatunk és ejtőernyős gépeket javítjuk. Most francia, német, holland, szlovén, horvát és szerb gépek vannak nálunk.

Megrendelés rengeteg van szerte Európából, jelenleg tizenöt gép várakozik. A javítás alatt álló francia Antonov vásznazása is csak augusztusra készül el. Kornyik Csaba elmondta: nagy csúszások vannak, de ha húsz százalékkal több alkalmazott lenne, akkor az megoldaná a gondokat. Hiszen kétszáz gép légi szolgálatát látják el, ami azt jelenti, hogy nyilvántartják a gépmadarak állapotát, a szükséges javításokat karbantartásokat elvégzik.

Nem terem minden fán szerelő

Kevés fiatalt érdekel ma már a repülő szerelő hivatás. – Régen még a MÉM Repülőgépes Szolgálat menedzselte az oktatást – mondta az ügyvezető. – Most csak Romániában van talán olyan oktatás, amely megfelelő végzettséget kap.

Másik gond, hogy a nagygépes piac elszívja a frissen végzetteket. Pedig az nem akkora kihívás, mint negyven vagy ötven éves gépeket javítani. – Ott nem kell akkora szaktudás, mert csak egy-egy speciális munkafolyamatot végeznek el. Mi az orrától a farkáig javítjuk, az egész repülőt.