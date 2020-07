Újra önálló lehet a Marcali Városi Kórház

Pénteken aláírta Kásler Mikós miniszter azt a rendeletet, amely kimondja november 1-jétől ismét önálló egységként működhet a Marcali Kórház.

A Szaplonczay Manó Integrált Kórházi Egység először 2013-ban került a Kaposi Mór Megyei Kórházhoz, miután a megyei intézményben átvállalta a marcali kórház 300 millió forintos adósságát. Szaplonczay Manó nevét 2016-ban vette fel az intézmény, amikor is bejelentette a vezetőség béreket emelnek, hogy orvosok térjenek vissza és fejlesztik a mozgó szakorvosi szolgálatokat.

Nagy reményeket fűztek a marcaliak a változásokhoz, de továbbra is fájó pont maradt a kórház elvesztése. Hét évvel később a térség országgyűlési képviselőjének közbenjárására visszanyerheti önállóságát az intézmény. – Jogilag és gazdaságilag teljesen leválik a kaposvári kórházról, így abban bízunk, hogy a jó szakmai együttműködés megmarad – mondta lapunk kérdésére Móring József Attila, országgyűlési képviselő. – Megszűnnek az áldatlan állapotok, hogy nincsenek orvosok a szakrendeléshez, illetve felelős vezető irányítja majd az önálló intézményt.

Azt egyelőre nem tudni, ki fogja vezetni a marcali kórházat, de Móring József Attila szerint az önállóvá válással önálló pályázati lehetőségekhez is jut az intézmény. Újraindul a szülészet, ami magával hozza a gyerekosztály újraindítását is.

– Kulcskérdés, hogy legyen elegendő orvos – mondta a politikus. – Viszont Marcalit eddig is szerették az orvosok. Hallottunk olyat, hogy ugyan jelentkeztek, de mivel ők Kaposváron nem akartak dolgozni, így nem jött létre megállapodás. Viszont tudjuk, hogy a környező egészségügyi intézményekben van olyan kapacitás, amit itt igénybe lehet venni. Hiszen néhány órás és nem negyven órás rendelésekről beszélünk.

Móring József Attila kiemelte: bízik abban, hogy a jó viszony nem csak a megyei kórházzal marad meg, de a városvezetéssel is mindent el tudnak majd követni annak érdekében, hogy újra Marcaliba csábítsák a gyógyítókat.