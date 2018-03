Varroda nyílt Kaposváron hátrányos helyzetű dolgozókkal

Új varroda nyílt Kaposváron a Bartók Béla utcában, ahol a tartós munkanélküliek, illetve a megváltozott munkaképességűek is munkát találhatnak. Főként külföldi piacra készítenek munkaruházati termékeket. Szándékaik szerint bővítenék a termelést és a műhelyt is.

A működtető Gold Consulting szociális szövetkezetet azt tűzte ki célul, hogy a hátrányos helyzetű munkakeresőket segíti. Az üzemet Szita Károly, Kaposvár polgármestere avatta fel csütörtökön, és hangsúlyozta az önkormányzat támogatását a munkahelyek teremtésében.

Mint megtudtuk, több mint 61 millió forintos pályázati forrásból alakították ki a varrodát. Korszerű, számítógép vezérelte varrógépeket vásároltak, jelenleg tizenöt dolgozónak adnak munkát a műhelyben. Az éves szerződéssel lekötött kapacitásuk 80 százalékát, vagyis havi 4500-5000 munkaruhát és sportruházatot varranak általában német megrendelésre.

A külföldi bérmunka mellett saját munkaruházati termékeket is alkottak. Gyermekjátékokat és egyházi kegyeleti textíliákat is készítenek. Jó példát akarnak mutatni azzal, hogy egy társadalmi vállalkozás is lehet sikeres a profitorientált cégek között. Szeretnék, ha nem tűnne el Kaposvárról a textilipar, és ha ismét lenne korszerű ismereteket nyújtó varrodai képzés, és dolgozói utánpótlás.

– Húsz év dolgozom varrónőként, és örülök, hogy a saját szakmámban tudtam elhelyezkedni, szívesen dolgozom itt, mert rugalmas a munkaidő – mondta az egyik varrónő, a mezőcsokonyai Jeli Norbertné, aki rendületlenül dolgozott még a megnyitón is. Egy Németországba készülő munkásnadrág övtartóját erősítette fel éppen.

Kevés a képzett varrónő

A varrodában munkát vállalók nem a szociális szövetkezet tagjai, álláshirdetéssel toborozták őket. A felhívásra nagyon sokan jelentkeztek, de kevés volt közöttük a jól képzett szakember, voltak, akik alig tudtak varrni. Munkaerőhiánnyal nem küzdenek, de jó szakembert ebben a szakmában is nehéz találni, mondta Falusi Istvánné, a varroda vezetője. Hozzátette: húsz évvel ezelőtt még voltak textilipari képzések, ma azonban már nincsenek, és ez nem könnyíti meg a munkaadók és a munkavállalók helyzetét. A kaposvári varrodában digitálisan vezérelt varrógépekkel, hímzőgépekkel kell dolgozniuk az alkalmazottaknak, akik közben elsajátíthatják a varrótechnikákat.

Kézművesműhelyből varroda

2010-ben alapították a Gold Consultingot, az országban elsőként létrejött szociális szövetkezetek között. Kezdetben kézműves termékek előállításával foglalkoztak a kaposvári belvárosban lévő boltjukban. Gyermekjátékokat és lakásdekorációkat is készítettek, ebből nőtte ki magát a varroda. Továbbra is szociális szövetkezeti vállalkozási formában működnek, és a bevételből támogatják a missziójukat, mondta Lechner István, a Gold Consulting marketing menedzsere. Vagyis a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűeket igyekeznek integrálni. A szociális szövetkezetnél jelenleg negyvenen dolgoznak, a felük megváltozott munkaképességű munkavállaló.