Védőfelszerelést és oltási eszközöket is kaptak az önkéntes tűzoltók

Újabb eszközökkel gazdagodtak a somogyi önkéntes tűzoltó egyesületek. Az idén hétszáz millió forint állt rendelkezésre az önkéntesek támogatására, ebből decemberben 57 millió forintot kaptak a megyei szervezetek.

A balatonboglári, a böhönyei, a csurgói, a kadarkúti és a tabi önkormányzati tűzoltóság 17,5 millió forintért bevetési ruhákat, védőcsizmákat, légzőkészülékeket és mentőálarcokat kapott.

Harmincegy önkéntes tűzoltó egyesület pedig 24 millió forint értékben szerzett be felszereléseket, de képzésre, oktatásra, működési költségekre, szertárépítésre és felújításra is nyertek pénzt. A HUSZÁR Mentőcsoport két tagja 15 millió 699 ezer forintot nyert pályázaton. Ebből a KÖTÉL Egyesület 2,5 milliót fordíthat informatikai rendszerekre és eszközökre, hatszázezer forintot védőeszközökre és ruhára, 99 ezer forintot működési költségekre. A Görgetegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület pedig 12,5 millió forintot kapott autó vásárlásra.

– Nagy szükség van ezekre a támogatásokra – fogalmazott Wéber Antal, a Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatója. – Ahhoz hogy folyamatosan, szakszerűen és biztonságosan tudjanak működni az egyesületek fejlesztésre van szükségük. Emellett azért is kellenek új eszközök, mert a bevetéseken ezek elhasználódnak. Fontos az önkéntesek munkája, ugyanis vannak olyan távolságok a megyében, ahová ők előbb odaérnek, mint a hivatásos állomány és jobb helyismerettel is rendelkeznek – tette hozzá Wéber Antal.

A működéshez elengedhetetlen a támogatás

A Görgetegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület védőfelszereléseket és motorfűrészt is kapott, valamint a Somogy Mentőcsoport tagjaként pénzhez is jutottak, hogy egy kilenc személyes kisbuszt vásárolhassanak. Csalos István, a Görgetegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka kérdésünkre elmondta: minden támogatásra nagy szükségük van azért, hogy megfelelően el tudják látni a feladatokat. Ahhoz pedig, hogy az egyesület tagjai biztonságban dolgozzanak a védőfelszerelések is elengedhetetlenek. A parancsnok hozzátette: a pályázatoknak köszönhetően olyan eszközökkel rendelkeznek, mint a hivatásos állomány. Az 1897-ben alakult egyesületnek jelenleg 36 tagja van, akik alapkiképzéssel rendelkeznek, de többeknek speciális végzettsége is van. A görgetegi önkéntes tűzoltók több mint hat éve tagjai a Somogy Mentőcsoportnak, az egyesületből tízen segítik az alakulat munkáját.

