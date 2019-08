Veterán traktorok randevúztak a Kishegyen

Nyolcadszor rendezték meg a Veterán Traktor és Jármű találkozót Balatonlellén, ahol több mint száz veteránautó és veterán mezőgazdasági gép adott egymásnak randevút.

Az eseményt már kezdetek óta a Szabó család rendezi, három fivér és a szülők.

-Nekünk is vannak veterán járműveink és sokat jártunk kiállításokra – mesélte Szabó László az egyik szervező. – Azt gondoltuk, hogy jó lenne egyet Balatonlellére is szervezni, hiszen a környezet gyönyörű és nyáron nagyon sokan megfordulnak itt. Így aztán nyolc évvel ezelőtt megszerveztük az első találkozót a kishegyi lovaspályára.

Idén több mint száz nevezés érkezett, jöttek veteránautók, de rengeteg régi mezőgazdasági gépet is láthatott a közönség, kombájnokat, traktorokat sőt még markológépet is. A gépeket Balatonlellén is megcsodálhatták, hiszen egy látványos felvonulás keretében ott is megmutatták magukat a több évtizedes járművek.

Az időjárás sajnos keresztülhúzta a szervezők terveit, mert délutánra is sok programot szerveztek, de ezeket nagyrészt elmosta az eső.

Szabó László ennek ellenére elégedett az idei rendezvénnyel, mint mondta szép számmal jelentkeztek a kiállításra és érdeklődőkben sem volt hiány.