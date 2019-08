Világtalanul tekerték körbe a Balatont

A bélatelepi kempingben értük utol azt a hetvenhat fős társaságot, köztük huszonhat látássérülttel, akik öt nap alatt, tandembiciklikkel tekerték körbe a Balatont. Volt defekt, esés, izomláz – mondták lapunknak –, ám ezekkel együtt is fantasztikus volt számukra a pedálozással töltött öt nap.

– A nővérem révén ismertem meg Erzsit, együtt dolgoznak egy csökkent munkaképességűeket foglalkoztató, összeszerelő üzemben – mondta Mucsi Katalin, aki látóként új barátnőre lelt Fülep Lajosné, vagyis Erzsi személyében. – Mi látók bele sem gondolunk, hogy a látássérülteknek micsoda teljesítmény ez a túra: minden nap máshol aludni, idegen helyen, ahol nem tudnak segítség nélkül otthonosan mozogni.

– Leginkább a megállóhelyeken, éttermekben, lépcsőkön fontos a segítség – mondta a huszonkilenc éves Szabó József, aki harmadik alkalommal jött el kísérni és tekerni a látássérültekkel. – Az utóbbi években mindig szabaddá tettem magam ezekre a napokra. Egy-két óra alatt belejövünk a közös tekerésbe. Megbeszéljük az indulást, kitaláljuk a vezényszavakat. Minden párosnak más a szóhasználata. Ha én azt mondom: „Hupp”, a mögöttem ülő már tudja, hogy döccenő jön – mondta a fiatalember. Hozzátette: sokan vannak, emiatt a társaság nem minden esetben teker együtt, a saját tempójukban haladnak. A közös programokon azonban mindenki részt vesz, bevárják a lemaradókat. A hetvenhat tagú, látássérültekből és segítőikből álló társaság igen vegyes, van, akinek szinte életformája a kerékpározás.

– Mi Budapestről is kerékpárral érkeztünk Almádiba – mondta Oláh Ferenc, aki a Pilisben is sokat bicajozik. A látássérült harminchat éves fiatalember fontosnak tartja az egészséges életet. – Negyedik alkalommal veszek részt a túrán, korábban is bicikliztem, ám egy időre abbahagytam. Két éve kezdtem újra barátok segítségével, és egy év alatt sikerült harminc kilót lefogynom az életmódváltással – mondta, s azt is elárulta, hogy a túra végén kerékpárral megy vissza Budapestre segítőjével. Ők útközben is hirdetik a túra mondanivalóját, hogy ne csak szemmel, hanem szívvel és lélekkel is nézzük a világot…

Jól szervezett túra

Almádiban felléptek az ottani borfesztiválon, részt vettek egy motoros imahely avatásán, Balatonfüreden flashmobbal hívták fel magukra a figyelmet, Tihanyban hajókáztak. Zánkai pihenőjük után Badacsonyban bort kóstoltak. A legfőbb állomásnak Keszthelyt nevezték, ahol egy jól sikerült flashmob után papi áldásban részesült a hetvenhat tagú csapat. Bélatelep érintésével Siófokra tartottak, útközben azonban megálltak Bogláron is, egy kajakozással egybekötött strandolásra.

– Másodszor vagyunk itt a látássérült feleségemmel – mondta Mucsi Sándor. – Az életünk mindig a mozgásról szólt, így ajándék nekünk ez a jól szervezett túra. Nem lehet kiválasztani, melyik program volt a legjobb, mert annyira jól szervezett minden. Minden időben ott van, amire épp szükségünk van – mondta a családapa.