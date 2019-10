Vitamint spájzoltunk a sűrű krizantémerdőben

Szinte minden a közelgő halottak napjáról és a mindenszentek ünnepéről szólt a kaposvári Nagypiacon pénteken.

Akárhova léptünk, minden asztalsarkon vödrökben, ládákban bólogató, dús virágzatú krizantémokba botlottunk: volt vágott, cserepes, kínáltak kisebb virággal és szomorúan árválkodó nagyobbal egyaránt. Elvihető volt szálasan, vagy szemet gyönyörködtető csokorba komponálva. Aki már most megkezdte a felkészülést a halottak napjára és a mindenszentekre, az maradéktalanul megtalálhatott minden tételt a bevásárlólistáról.

Nem csupán a krizantémok fogytak jól, de a gyakran temetői virágládába kerülő árvácska is népszerűnek bizonyult a szép őszi délelőttön. – Lehet, hogy megjön a fagy, nem is tudom, hogy élőt vegyek-e – té­továzott egy asszony a szivárvány minden színében pompázó virágok felett. Mert, mint kiderült, számára a művirágos megoldás tűnt biztonságosabbnak, tekintve, hogy egy hét van még november 1-jéig. Az ilyen anyagokból készített csokrok, koszorúk és sírdíszek is szép számban akadtak az árusoknál, ahogy mécsesek is nagy választékban sorakoztak fel.

Természetesen, aki az ízletes szombati és vasárnapi családi ebédhez szeretett volna bevásárolni, ismét megtalálhatta a számítását a piacon. Világosan látszott, hogy aki a közelgő lehűlés előtt akarta feltölteni a vitaminkészleteit, nem kellett csalódnia. Már szépen pirosodott a magyar alma a standokon, s még itt-ott jóféle szilva is felbukkant. Sokan vásároltak aranyló színű szőlőt is.