Tóparti fesztivál kell, de fülvédők nélkül

Úgy fest, továbbra is, sőt egyre inkább kibékíthetetlen az ellentét a Balatonon pihenni vágyók és a bulikba érkezők között. Az idei szezonban a korábbinál több bejelentés érkezett a túl nagy zaj miatt, ám egyáltalán nem biztos, hogy a fesztiválok okozzák a legnagyobb gondot a csendre vágyóknak.

Bömbölő zenére aligha lehet nyugodtan aludni, s az éjszakai pihenés megzavarásához ma már elég csupán annyi, ha egy baráti társaság bérel nyaralót a közelben, akik nincsenek tekintettel a környezetükre. Hasonló esetekről számoltak be lapunknak szerte a déli partról, még az általában eddig csendesnek tartott helyekről is.

Valóban több bejelentés futott be az idén, több helyre kellett kimenni és figyelmeztetni a bulizókat, hogy legyenek tekintettel másokra, és halkítsák le a zenét, erősítette meg Csákovics Gyula, Zamárdi polgármestere. – Mi is tapasztaljuk, hogy a szórakozó fiatalok elengedik magukat, és ez zavaró lehet – mondta Csákovics Gyula. – Az együttélés szabályait azonban mindenkinek be kell tartania. Ugyanakkor a Balaton Soundon az idén csupán egyetlen panasz érkezett a zajra, dicséretet is kaptak ezért a szervezők. A színpadok tájolásával a hangtechnikusok elérték, hogy a Sound egyáltalán nem volt hangos, pedig 172 ezer fesztiválozót regisztráltak. A Balaton nem működik fesztiválok nélkül, de a Sound jó példa arra, hogy ezt a problémát meg lehet oldani.

Fonyódon tíz napja egy fesztivál olyan hangos volt, hogy Hidvégi József polgármester intézkedni kényszerült. A turisták és az itt élők nyugalma érdekében minden rendezvényt, fesztivált megvizsgálnak. – Azóta kiadtam a kollégáimnak, hogy teremtsék meg a lehetőségét, hogy minden hangforrást azonnal bemérhessünk – mondta Hidvégi József. – A törvény azt szabályozza, hogy éjszaka 55, nappal 65 decibel a megengedett zajszint. Ez vonatkozik mindenkire, fesztiválra, diszkókra, bulizókra. Ha ezt túllépik, a kötelező figyelmeztetések után a jegyző bezárathatja a helyet. A Balaton jellegzetessége, hogy a víz felerősíti a hangot: az említett fesztiválon 40 decibelt mértek, de egy mobiltelefonos applikáció szerint a Fő utcán 80 decibel dübörgött.

Néha tehetetlenek a hatóságok, ismerte el Mészáros Miklós, Balatonboglár polgármestere. Szerinte bizonyos mértékig egy üdülőhelyen tűrni kell a hangos zenét, de azt nem, hogy éjjel se lehessen aludni. Az önkormányzat munkatársai a panaszok alapján figyelmeztetik a bulizókat, de ha a zaj miatt sokan nem aludtak, azon utólag nem lehet segíteni. A büntetéshez hivatalosan be kell mérni a decibel-szintet, ez nem olcsó, a mérést előre be kell jelenteni.

A diszkóból hazamenők is hangosak

Balatonlellén évek óta működik rendezvénypark és szabadtéri színpad, de gondot csupán a diszkóból hazamenő fiatalok okoznak néha, akik a nyitott ablaknál hangosan hallgatják a zenét, és ez bosszanthatja a szomszédokat. A helyzetet ezzel együtt kezelhetőnek tartja Kenéz István polgármester. Lellén hallgatólagos megegyezés működik, hogy a rendezvénypark környékén, illetve a központban 11 óráig elviselik a hangos zenét a közeli szálláshelyeken nyaralók. Ha mégis gond akad, az önkormányzat munkatársai jobb belátásra bírják a hangoskodókat. Balatonszárszón viszont nem jelent problémát a ricsaj, mert a település tudatosan a családok turizmusára épít. Dorogi Sándor polgármester szerint nem jellemző, hogy sok lenne a bulizó társaság, s este 11 óra után általában megszűnik a hangos zene.