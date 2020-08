Egy hiteles szó, őszinte mondat száz romanapnál is többet ér

Azt vallja: egy hiteles mondat, egy őszinte szó száz romanappal felér. Életrajzi köteteiben pedig bőven méri az őszinte szavakat. Cigányok és magyarok számára egyaránt van mondandója a babócsai Kalányos Istvánnak, aki Putritól a palotáig címmel két kötetben írta meg az életútját. A másodikat a napokban mutatta be.

– Nyers őszinteséggel ír a két kötetben cigányokról és magyarokról. Kiknek szólnak inkább a könyvei? Az előbbieknek vagy az utóbbiaknak?

– Okulásul írtam le az életem történetét. A magyarok talán egy kicsit megérthetik belőle a helyzetünket: amikor az embernek gyerekkora óta azt mondja mindenki, hogy te más vagy és kevesebbet érsz, mint a többiek, akkor az ember előbb-utóbb elhiszi ezt, és idővel meg is felel ennek az „elvárásnak.” Csak az igazán erős jellem képes arra, hogy ebből kitörjön és összeszorított foggal megmutassa: nincs igaza a világnak. A romáknak biztatásul szántam a könyvet: hiszen nálam mélyebbről kevesen indultak és ami nekem sikerült, az másoknak is sikerülhet. Útmutatót – ha úgy tetszik, sorvezetőt – igyekeztem adni nekik egy boldogabb, élhetőbb élethez. Azt sem titkolva, hogy nem lesz könnyű menet, amíg eljutnak a célhoz. Sok áldozatot kell hozni, sok erőfeszítést kell tenni érte.

– A putrivilágban kezdődött, de hol tart ma a cigányság története? Min kellene legsürgősebben változtatni és mit várna a roma politikusoktól?

– Istállóban születtem és putriban cseperedtem fel. Állandó gyerekkori emlékem az éhezés. Gyerekként láttam meztelenre vetkőztetett, fertőtlenítésre váró férfiakat és nőket, s láttam azt is, hogy a rendőrök vödröt húznak roma férfiak fejére és formára verik rajtuk. Az első szerelmem magyar lány volt; az apja intézetbe juttatott, hogy elválasszon bennünket. Mára mindez a múlté és ha innen nézzük, rengeteget változott a romák helyzete. Ugyanakkor még mindig a társadalom perifériáján él a romák többsége és a cigány gyerekeknek alig több az esélye a felemelkedésre, mint ötven éve. Közben azt látom, hogy a hazai cigányságot képviselők képtelenek együtt dolgozni, nem tudnak semmiféle párbeszédet folytatni egymással. A konfliktusaiktól pedig az egész cigányság szenved. Mindennaposak a veszekedések, s a gyorsan cserélődő vezetők után csak a megoldatlan gondok és eltűnt milliók maradnak, ami nem vet jó fényt a cigányságra. Egyre gyakrabban érzem: azért, hogy a romák máig a társadalom peremén vannak, nem csak a többségi társadalom a hibás, hanem legalább annyira a cigányság is. Cigány a cigánnyal képtelen zöld ágra vergődni, pedig ez lenne a megoldás kulcsa.

– Fogadókészség, partnerség híján nehéz eljutni a megoldás­ig. Ilyen helyzetben mit tehet a többségi társadalom?

– A jelenleginél azért valamivel többet is tehetne. A rendszerváltás óta a cigányság helyzete, körülményei alig változtak idehaza. Egyetlen kormány sem ölelte a keblére a cigányság ügyét, sokan érezzük úgy, hogy magunkra hagytak bennünket. Egyre többen mondjuk: a hazai cigányságra nem problémaként, hanem lehetőségként érdemes tekinteni. Nem Ukrajnából kellene vendégmunkásokkal pótolni a hazai munkaerőhiányt, hanem felemelt, motivált és felkészített hazai cigány fiatalokkal. A mai cigánygyerekek már merőben mások, mint egykor – ezt magam is látom, amikor előadásokat tartok nekik. A mai roma iskolás gyerekek nyitottabbak, érdeklődőbbek. Figyelmesen hallgatnak végig, sokat kérdeznek a régmúlt világról, még ha mesének is hiszik a történeteket. Látom rajtuk a tamáskodást, amikor arról beszélek, hogy mennyit éheztem, vagy hogy felnőtt koromig csak egyetlen nadrágom volt. Számukra már a technikán keresztül kinyílt a világ. Beszélik a számítástechnika nyelvét, az egész világ lett a játszóterük. Az apjuk és a nagyapjuk segélyen, közmunkásként élte le az életét, nekik ez már nem pálya. Ők jobban akarnak élni, autót, lakást, értelmesebb életet szeretnének és ezért képesek is cselekedni. Ha ezt itthon nem érhetik el, külföldre vagy fejlettebb hazai régiókba mennek. Százával mentek már el roma fiatalok, sokuk családostól. Mindent összevetve úgy gondolom: a mai fiatalokkal talán végre megkezdődhet a romák integrációja.

– A saját gyerekeinek sikerült?

– Büszke vagyok a gyermekeimre. Tanultak, képezték magukat, s ma felelősségteljes munkájuk van. Megbecsülik őket és boldog családi életet élnek. Boldog vagyok, hogy ebben részem lehetett, hiszen minden gyerek mögött ott kell álljon a szülő. A feleségemmel együtt 7 állami gondozásban lévő gyereket is a családunkba fogadtunk, 24 éven keresztül nevelőszülőként dolgoztunk. Ezekre a gyerekekre is sajátjaimként tekintek és a sorsukat, boldogulásukat látva épp olyan elégedett vagyok, mint a vér szerinti gyerekeimnél.