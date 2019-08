Életre kelt a középkor a múzeum udvarán

Negyedik alkalommal mutatták be a különféle lovagrendek milyen volt az élet a középkorban. A kaposvári Vigasságok terén rendezett Ostrea Peregrina elnevezésű eseményen zsoldos katonákkal, könyvkészítőkkel, varrónőkkel, iparosokkal és solymászokkal is találkozhattak az érdeklődők.

A lovagrendek felvonulásával nyitotta meg kapuit az Ostrea Peregrina középkori fesztivál. A különböző településekről érkezett hagyományőrzők dobszó és hangos puskalövés kíséretében vonultak fel a Fő utcán. Idén hat lovagrend mutatta be a középkori életet.

Compagnie d’Noir elnevezésű hagyományőrzők a Burgund birodalom elitegységét jelenítették meg. Fekete Benjámin a csapat vezetője elmondta: bemutatóikon egy utazási történetet dolgoznak fel, ahol különféle próbatételeket kell teljesíteniük. Az előadáson megelevenedik egy katonai tábor és egy madár is, amely a nemességet képviseli, de az élelemszerzésben is fontos szerepe van – hangsúlyozta a Compagnie d’Noir vezetője.

A Siklósi Sárkányos Lovagrend első sorban a 15. század második felével foglalkozik, ám néha „kitekintenek” az évszázad elejére is. A nyugati stílusú zsoldosok a német és olasz viseleteket helyezik előtérbe. A csapat vezetője Szabó Gergő hangsúlyozta: a tíz éve bejegyzett lovagrendnek jelenleg tizenkettő aktív tagja van. A különféle hazai bemutatók mellett gyakran járnak Horvátországba, Csehországba és Szlovéniába is, a somogyi megyeszékhelyre másodjára jutottak el. De nemcsak a siklósiak, hanem a kaposvári hagyományőrzők is a zsoldosok életet mutatták meg a közönségnek.

A Fekete Hollók Rendjének egyik tagja, Zóka Péter egy több tíz kilós páncélt húzott magára, amely sisakkal és kesztyűvel együtt körülbelül harminc kilót nyom. Zóka Péter kiemelte: a középkori viseletek, fegyverek és eszközök mellett egy táborhelyet is bemutattak az érdeklőnek, a múzeum udvarán sátrat és árnyékolót is építettek.

Különféle versenyek is színesítették a középkori eseményt. A hosszúkard vívóverseny és páncélos küzdelem mellett a gyerekeket lovagi hét próbával várták a szervezők. Varga Máté, az Ostrea Peregrina főszervezője hangsúlyozta: a középkort bemutató fesztivált a Szentjakabi Apátsághoz szervezték korábban, de a felújítási munkák miatt a Vigasságok terére „hozták be” a rendezvényt. Céljuk, hogy minél többen megismerjék ezt a korszakot, a gyerekeknek pedig szeretnék hangsúlyozni a hagyományőrzés fontosságát.