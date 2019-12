Hárman gyújtottak gyertyát a művészetek függetlenségéért a Csiky előtt

„Álljunk ki a művészet függetlensége mellett” címmel szervezett gyertyagyújtási akciót a közösségi oldalán is Momentum Mozgalom kaposvári és Somogy megyei elnöke, Bereczki Dávid a Csiky Gergely Színház előtti térre szombaton este.

Úgy tudjuk, legalább száz gyertyával készültek, ennyit vásároltak az eseményre, de végül is csak hárman jöttek össze a meghívóval együtt! Ha száz gyertyát nem is, de majd tucatnyi ezért mégis csak meggyújtottak, mert maguk is „gáznak” tartották, hogy hárman rakják körbe gyertyákkal Csiky előtti teret, s egyenként meggyújtják az összes beszerzett gyertyát.

Egyébként az esemény időzítése is érdekes, hiszen Kaposváron úgymond nem volt „ügy” és téma a színház függetlensége, s a kulturális törvényt pedig a héten már elfogadta az Országgyűlés.

Az tény:

A meghirdetett gyertyagyújtáson a vártnál jóval kevesebben, mindössze hárman vettek részt.