Jó kis táncba hívtak a retró rock előtt

Táncolj velünk címmel közösségi találkozóra hívták szombaton a csombárdiakat.

Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke és Móring József Attila országgyűlési képviselő köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Bejelentették: Csombárd a SOMfalu-pályázaton közel 480 ezer forintot nyert, amelyet a közösségi tér befejezéséhez szükséges önrészre fordítanak.

A szervezők jóvoltából a falu apraja-nagyja remekül érezhette magát: elsőként a helyi Nefelejcs Nyugdíjas Klub szerepelt, utánuk az Osztopáni Nyugdíjas Klub tagjai léptek fel, később Szabó Zsolt Zoltán edző dzsúdóbemutatója kötötte le a nézősereget. Napközben csaknem 150-en kapcsolódtak a programba, s a házigazdák a finom falatokról is gondoskodtak. A Jókai bablevesen kívül babgulyás, marhalábszár, illetve birkapörkölt és krumpligulyás rotyogott a kondérokban. Szabó „Szabca” István énekes retró rockműsorán kívül a ­Megarox Társulat zenés produkciója is szerepelt a programban. – A legkisebbekre is gondoltunk – mondta Sótonyi Györgyné polgármester. – A kézműves-foglalkozáson kívül a Bodrogi Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr-egyesület is eljött, vasútmodell-bemutató is kiegészítette a közösségi napunkat.

Heinz Jürgen Polzen részére szombaton adták át a Csombárd községért kitüntető címet, melyről a képviselő-testület döntött. A német férfi csaknem 15 éve él a településen, s számos alkalommal támogatta a helyi rendezvényeket.