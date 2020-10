Kiütéssel győzte le a koronavírus a kézműveseket

Somogyi kézműveseket is tragédiaként ért, hogy idén nem rendezik meg a szokásos adventi vásárt a budapesti Vörösmarty téren. Aki átlátta a tavaszi helyzetet, amikor a Tavaszi Fesztivál programjai maradtak el, azt nem érte váratlanul a döntés.

– Már nyáron megjósolható volt, hogy ez fog történni. Azzal, hogy szeptemberben bevezették a határzárat, a vásárlóink többségétől zártak el bennünket – mondta a barcsi Passa Gábor bőrdíszműves, aki még a tavasszal elmaradt rendezvényekről sem kapta vissza a befizetett helypénzt. – A budapesti belvárosban november elején nyitó, ötvennapos adventi vásár első felében csupán a külföldi turisták vásároltak tőlünk, de ők adták a bevétel legnagyobb százalékát is. December elején a határon túli magyarok jöttek, a hazai vásárlók csak az utolsó napokban. Turisták híján nem érdemes megrendezni a vásárt – mondta.

Apa és fia legismertebb portékái a bőrövek, amelyekről Passa Gábor úgy vélekedik, nem adhatók el a neten.

– Minden felszerelésem megvolt ahhoz, hogy webboltot nyissak, ám egy oda-vissza küldéssel elrontott, ráfizetéses vásárlás rádöbbentett arra, hogy a termékeink nem a netre valók. Egy övet meg kell tapintani, a hossza miatt felpróbálni, megérezni a bőr illatát… – mondta Passa Gábor.

A tavalyi bevétel egy részét fejlesztésre fordította. – Az a típusú vállalkozó vagyok, aki szereti, ha a termékeiben áll a pénz – mondta. – Ezt tanultam a nagyszüleimtől. Év elején nagy átalakításba, fejlesztésekbe kezdtünk. A bevétel egy részét visszaforgattam a vállalkozásba, nyersanyagot, szerszámokat, új szállítójárművet vettem. Májusban azonban meg kellett válnom néhány beosztottamtól. Úgy érzem, most az utolsó szögek beverése zajlik a kézművesség koporsóján.

Buni Gabriella fazekasként hónapok óta arra készült, hogy portékáit Budapesten értékesíti majd. Őt is rosszul érintette, hogy elmaradt az a rendezvény, amelynek bevételéből hozzá hasonlóan sok kézműves az év első három hónapját túlélte.

– Akinek nem volt tartaléka, nagyon nehezen fogja átvészelni a karácsony utáni időszakot. Az ajándékboltok legtöbbje is bezárt, nem érte meg nekik nyitva tartani – tette hozzá a fazekas, aki úgy érzi, patthelyzet alakult ki a kézművesek között. Hiába rendeznek kisebb vásárokat lakókörnyezetében, nem érez garanciát arra, hogy ha odautazik és kifizeti a helypénzt, akkor lesz bevétele is.

– Nekem elsősorban nem a külföldiek voltak a vásárlóim, mert a termékeim törékenyek, nem mindenki vállal be velük egy repülőutat. Sokan irigyeltek bennünket a szép portékáink miatt, azonban ez a vándorélet – különösen egy bizonyos kor után – nagyon megterhelő a maga wellnesshangulatával: hol ránk esik, hol rólunk folyik… – tette hozzá keserédes humorral a kaposvári fazekas.

Nincs, aki megfizesse a helypénzt

A kézművesek feltételezései alapján nemcsak a vírushelyzet, hanem a nagyon magas, milliós nagyságrendű helypénz megfizetése is gondot jelent egy ilyen, vásárlóktól mentes időszakban. Van olyan éttermi stand, amely többmilliós helypénzzel kell, hogy számoljon. Ha nincs, aki megfizesse a helypénzt, a rendező sem tudja kifizetni a térhasználatot az önkormányzatnak. Ráadásul a közművek használata és beszerelése is pénzbe kerül, ami fix áras, és emiatt nem lehet leszállítani az árakat. Ezáltal egy ördögi körbe kerültek a kézművesek, akik a Vörösmarty téren szerettek volna árusítani. Arról, hogy Kaposváron milyen lesz a karácsonyi készülődés, még nem érkezett hír, ám egyelőre nem jelentették be, hogy a tömegrendezvények kivételével bármi elmaradna.

Vásározás helyett márkaépítés

Balázs Kata bárdudvarnoki ékszerkészítő tavaly télen húsz év után először hagyta ki a Vörösmarty téri kézműves vásárt. Már akkor úgy gondolkodott, hogy inkább márkaépítéssel egy új piac megteremtésének lehetőségét ragadja meg. Így minőségi ékszerei hamarosan akár külföldön is keresetté válhatnak. – Nem véletlenül hagytam abba a vásározást. Sokszor hajnalig dolgoztam, máskor pedig utaztunk a rendezvények helyszínére árusítani. Most átalakult az életem, jelenleg az ékszerkészítés mellett kibővült a tevékenységi köröm – mondta a kézműves. – Napjainkban nagyobb hangsúlyt fektetek az üzleti részre, igyekszem a csapatot összefogni, amelyik a termékeim népszerűsítéséért jött létre. Ékszereim évek óta megtalálhatók az interneten, szerintem ez a jövő – tette hozzá Balázs Kata.