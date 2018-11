Tovább él Takáts Gyula hagyatéka

Egyedülálló, hogy egy költő hagyatékát egy közlevéltár kezelje. Tíz iratfolyóméternyi anyagot őriznek Takáts Gyulától a megyei levéltárban határozatlan ideig egy tavaly életbe lépett letéti szerződés alapján, amelyet a hagyaték tulajdonosával, a kaposvári önkormányzattal kötöttek.

Az átadás még nem zárult le teljesen, hiszen még a kiállítás megnyitásának napján is hozott leveleket Parill Orsolya, a költő unokahúga és jogutódja.

– Nagyon jól halad a feldolgozás, mert jó kezekbe került az iratanyag, melyet a nagybátyám bízott rám – mondta Parill Orsolya. – Most is adtam át leveleket, mert még rengeteg levél és fotó van még nálam. A ma hozott iratok közül kiemelkedik a festő Egry József egyik levele.

82 dobozban gyűjtötték össze eddig a levéltárban a költő dokumentumait, ebből 30 doboz tartalmazza a költő levelezését, hangsúlyozta a kiállítás megnyitóján Polgár Tamás, a levéltár igazgatója. Az iratok között olyan kincsekre bukkanhatunk, mint egy Kosztolányi küldte képeslapra. Az anyag rendezését Kiss Norbert Péter levéltáros évek alatt, kitartó munkával befejezte, ám még mindig kerülnek elő újabb iratok. Emiatt folyamatosan frissíti a jegyzéket, és közben kutat is az anyagban. Jelenleg a költő prózai köteteiben merült el, azok mitológiai, néprajzi és vallástörténeti motívumait dolgozza fel. A levéltár tervei szerint egyetemek magyar tanszékeinek küldenek majd tájékoztatót a hagyatékról.

Nagyon gazdag a megjelenített iratanyag, így értékelte a kiállítást Egerszegi Edit, a Berzsenyi Irodalmi és Művészeti Társaság titkára. A hagyaték tovább él, mondta a kiállítás megnyitóján Stamler Ábel, a Takáts Gyula Irodalmi Alapítvány ügyvivője. Felsorolta, hogy újabb kötetek jelentek meg a Takáts Gyula halála óta eltelt egy évtizedben. Így adták ki a naplókötetének második részét, és a Becei agendát, amely szőlőnaplója, illetve a Szőlőgyöngy című könyvet, amely az ifjúkori verseiből és kisprózáiból áll. Publikálták a Határ Győzővel, Cs. Szabó Lászlóval és Rózsa Bélával folytatott levelezését. A megjelenések közül kiemelte Fehér Zoltán filológus és Takáts Gyula-kutató munkáit. Stamler Ábel tervei között szerepel az, hogy egy látványos, remekül illusztrálható albumba rendezzék majd Takáts Gyula képzőművész barátaival folytatott levelezését. Stamler Ábel hozzátette: a publikációk mellett eljött az összegzések ideje is, hogy a lezárt életműről új értelmezések szülessenek.

A levéltárat gyűjtők is megkeresték már relikviákkal, és annak a módját is igyekeznek megtalálni, hogyan tárják ezeket is a látogatók elé.

Takáts Gyula pedagógusi minősítőlapja – ehhez hasonló érdekességeket tartogat az a hétfőn megnyílt kiállítás, amelyet a kaposvári költő halálának tizedik évfordulóján rendeztek a MNL Somogy Megyei Levéltárában. A költő 1940 és 1948 között tanított a Somssich gimnáziumban. A levéltárban ezzel a rendhagyó tárlattal tisztelegnek Takáts Gyula emléke előtt, és egyben bemutatják a nagyközönségnek, hogy miből áll a hagyaték, amelyet a levéltárban rendszereztek és őriznek, s kutathatóvá tettek. Az iratok rendezését már elvégezték, de a munka még nem fejeződött be, hiszen folyamatosan kerülnek elő újabb dokumentumok a 97 évesen elhunyt költő életművéből.

Boross Péter osztályfőnöke volt

A 90 éves Boross Péter, Magyarország volt miniszterelnöke is eljött, hogy megemlékezzen az egykori osztályfőnökéről, Takáts Gyuláról. A Berzsenyi Társaság a költőről elnevezett megyei könyvtárba szervezett emlékünnepséget, és ennek volt résztvevője a nagybajomi származású Boross Péter, aki a Somssich gimnázium szellemiségéről tartott előadást. Megemlékezett a „hetyke, ifjú éveikről”, és arról, hogy az érettségi találkozókon rendszeresen összejártak a volt diákok. A 65-dikre azonban már nem tudott eljönni Takáts Gyula, ezért az otthonában keresték fel hajdani tanítványai. Az est vendégeit Szakály Sándor, a Berzsenyi Társaság elnöke köszöntötte.