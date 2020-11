Több volt a karton, mint a hús-vér néző

Másfél méterre ült egymástól férj és feleség, barát és barátnő, és a többi színházlátogató szerda este a Csikyben. Az ültetés ezúttal érkezési sorrendben történt. Soronként öt-hat néző foglalhatott helyet a klasszikus színházi szerzőket és színészeket ábrázoló kartonfigurák között.

– Máskor is ebben a sorban ültem, csak egy másik széken – mondta Szabó Ernőné, aki munkatársaival jár színházba. – Sokan nem jöttek el közülünk, mert félnek, de én már vágytam erre az élményre, és nem lehet úgy élni, hogy állandóan félünk.

Fülöp Péter, a Csiky Gergely Színház igazgatója köszöntötte a nézőket.

– Érdekes végignézni most a nézőtér sorain, ám mégis van egy pici bája – mondta a direktor. – Hálásan köszönöm, hogy ebben a furcsa vírushelyzetben is kitartanak mellettünk – tette hozzá. Arról biztosította a nézőket, hogy amennyiben az országos intézkedések engedik, minden előadást megtartanak a nagyszínpadon, amire a nézők bérletüket vagy jegyeiket megváltották. Akár az előadások számát is megnövelik, ha kell. Hétvégén például dupláznak. A kamaraszínházban azonban egyelőre elhalasztják a műsort, mert oda csupán harmincan ülhetnének be.

– Még így is gazdaságosabb a működésünk, mintha be kellene zárnunk. Hála a kormány és a kaposvári önkormányzat közös működtetési megállapodásának, bérfejlesztést tudtunk végrehajtani, és nem kellett senkit elbocsátani. Jelenleg van a fedezet a működésünkre, ha nézőink nem váltják vissza tömegesen a bérleteiket – mondta a színi direktor, aki arra kérte a színházrajongókat, hogy legyenek türelemmel, ha nem arra a napra kapnának helyet, amelyikre a bérlet szólna. A jegyiroda munkatársai mindenkit értesíteni fognak.

– Fogadják el a felajánlott, másik lehetőséget, és ne veszítsék el eddigi bizalmukat a színházzal kapcsolatosan – mondta az igazgató. Fülöp Péter nagy hangsúlyt fektet arra is, hogy a színházi dolgozóknak nyújtson egy kis pluszt, a kialakult helyzetben, ezért péntekenként az egyes szakterületeken dolgozó csoportoknak reggelit készít, amelyet egy kötetlen beszélgetéssel egybekötve fogyasztanak el.