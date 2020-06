Versei közé menekült Mezei István

Nemrégiben jelent meg Mezei István amatőr költő hatvan verset tartalmazó legújabb kötete, amely 2013 óta immár a tizedik kiadványa a Fonyódon élő nyugdíjas magyar-történelem szakos tanárnak.

– Meglehetősen későn, már jóval a nyugdíjazásom után kezdtem verselni, pedig még versenyt is nyertem középiskolás koromban egy orosz műfordítással. A költészetben azonban sokáig csak egy-egy szép gondolat ragadott meg, és a versfaragásra sem éreztem késztetést – vallotta meg Mezei István, hogyan köteleződött el a líra mellett.

Elmondása szerint az irodalom iránti vonzódását a rendkívül művelt szüleitől örökölte. – Édesanyám révén a legszebb népmeséken nőttem fel, olvasni pedig már az iskolakezdés előtt megtanultam. Ekkor kötöttem életre szóló barátságot a könyvekkel is. Abban azonban, hogy egy rövidebb írói időszaktól eltekintve mégis a költészetben teljesedett ki, döntően a gyermekkori élményei és a tanári pályájának első időszaka volt a meghatározó. – Öreglakon születtem, és itt végeztem az alapfokú iskoláimat is. Bár nem szegény családban nőttem fel, de az ötvenes években itt élő emberek többségének nehéz sorsa, és különösen a velem egykorú gyerekek életkörülményei fiatal korom ellenére is mélyen belém ivódtak.

Szőlősgyörökön pedig, ahol dolgozni kezdtem, ugyanezeket tapasztaltam meg a tanítványaim körében is. A többszörösen hátrányos helyzetű, szeretethiányban szenvedő, gyakran árva gyerekeket igyekeztem kijuttatni a zárt világból, nem egyszer körbeautózva velük a Balatont is. Az ott tapasztaltak sem múltak el nyomtalanul – folytatta az emlékezést Mezei István. Később ifjúsági táborok gondnokaként, majd oknyomozó újságíróként szembesült azzal, hogy bár az életkörülményekben történt változás, de a lassan elnéptelenedő somogyi falvakban még több mint fél évszázad múltán is gyakori a mélyszegénység. A társadalom egészére pedig az elidegenedés, a tartalmas emberi kapcsolatok és a szeretet növekvő hiánya nyomja rá a bélyegét.

Bevallása szerint az jelentett fordulatot számára, amikor 2011-ben végleg befejezte a nyugdíj melletti munkát is, és bár igyekezett az otthonában lekötni magát, a kapcsolatai beszűkültek, elmentek a barátok és ő magára maradt a gondolataival. Neki is csak a számítógép maradt az egyetlen igazi kapcsolata a külvilággal. „Másnak képzeltelek, görnyedt öregség” – írja az új helyzetről egy későbbi művében. Ez idő tájt ragadott tollat és születettek meg az első versei, amiket aztán fel is tett a közösségi oldalára.

Bár elmondása szerint megpróbálja kívülről szemlélni az életet, kibeszélni magából az embert próbáló időszakok emlékeit, de azok fel is kavarják. A verseit Herczeg László költő is olvasta, biztatására újabb és újabb alkotásai születtek. Az igazi fordulatot 2013 karácsonya jelentette számára, amikor Vitéz Gyöngyösi Zsuzsanna újságíró, szerkesztő egy verseskötettel ajándékozta meg. Legnagyobb meglepetésére a „Lelkemben gyertyák égnek” című könyv a saját költeményeit tartalmazta. A következő év ismét örömteli eseménnyel szolgált, amikor is a fonyódi önkormányzat az újabb verseit tartalmazó kötetéből száz példányt adatott ki. Nem ez volt az első elismerése, korábban a helyi lapokban megjelent írásaiért „Fonyód városáért” díjjal tüntették ki a nemrégiben 73. születésnapját ünneplő költőt.