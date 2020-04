Érmekért csatáztak az akadémisták

Mint arról már lapunkban is beszámoltunk a Magyar Kézilabda Szövetség döntése értelmében a koronavírus-járvány miatt a 2019/2020-as felnőtt és utánpótlás női és férfikézilabda-bajnoki szezonban nem hirdetnek eredményt, így érmeket sem osztanak a csapatoknak.

Mindez nemcsak a két élvonalbeli somogyi együttest a Siófok KC-t, valamint a Csurgói KK-t érintette, hanem a Balatonbogláron működő Nemzeti Kézilabda Akadémia csapatait is.

A 2018/2019-es idényben három arany-, három ezüst- és egy bronzéremmel zártak az akadémisták a különböző korosztályos pontvadászatokban, idén pedig megvolt az esély, hogy ezt a szép eredményt is túlszárnyalják, sőt, az élvonalba jutás is karnyújtásnyira volt. Erről hivatalos internetes oldalán számolt be az intézmény. Kiváló munkát végeztek a játékosok és a szakmai stáb, hiszen öt csapatunk az élen, vagy rájátszást, feljutást érő helyen állt.

A női NB I./B-s Nyugati csoportjában márciusban a Budaörs ellen 24-20-ra megnyert hazai rangadó volt a csapat utolsó mérkőzése, melynek köszönhetően ifj. Kiss Szilárd edző együttese átvette a vezetést a tabellán, és hat fordulóval a pontvadászat vége előtt az élvonalba való feljutás legfőbb esélyesének számított.

A női ifjúsági bajnokságban a NEKA I. esélyesként indult neki a szezonnak, ennek megfelelően Woth Péter edző tanítványai egyetlen kivétellel valamennyi találkozójukat megnyerték és vezették a tabellát. Nem túlzás kijelenteni, hogy a rájátszásban is nagy reményekkel léptek volna pályára az akadémisták. A NEKA II.-ben játszó serdülőkorú növendékek idősebb ellenfelek között edződtek, fejlődtek, és értékes pontokat szerezve a kilencedikek voltak.

A leány serdülő bajnokságban is a Nemzeti Kézilabda Akadémia együttese állt az élen. Siti Beáta edző fiatal kézilabdázói egyetlen pontot veszítettek a 19 forduló során. Minden bizonnyal aranyesélyesként szurkolhattunk volna nekik a rájátszásban.

A férfi NB I./B-ben szereplő csapat a 8. helyen állt a rendkívüli helyzet kialakulásakor. Sótonyi László edző fiataljai a felnőtt mezőnyben igyekeztek megnehezíteni a riválisok dolgát, voltak fontos győzelmek és jó teljesítmények az élmezőnyhöz tartozó ellenfelekkel szemben. A férfi ifjúsági bajnokságban remek teljesítménnyel a második helyen állt Sótonyi László edző együttese. A papírformának megfelelően idén is közel voltunk a rájátszáshoz, és címvédőként az aranyérem sem lett volna túlzott elvárás. MW

Az élen álltak

A fiú serdülő bajnokság rájátszását is nagyon várták az akadémisták, hiszen Kopornyik Zsolt edző csapata egész évben kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott, hozta a rangadókat, és megérdemelten vezette a tabellát. A játékosok készültek a négyes döntőre, és javítani akartak, hiszen tavaly egyetlen góllal maradtak alul az aranycsatában a nagy rivális Veszprémmel szemben. A Nemzeti Kézilabda Akadémia II. negyedik helye is elismerésre méltó, hiszen Lehőcz Zoltán edző tanítványai idősebbek ellen léptek pályára.

A férfi ifjúsági II. osztályban a negyedik helyen fejezte be a szezont a Nemzeti Kézilabda Akadémia gárdája, éppen a Pécs elleni rangadó előtt. A szoros élmezőnyben egy esetleges győzelemmel előrelépett volna Lehőcz Zoltán edző csapata.