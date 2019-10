Könnyed mérkőzésen húsz találattal nyert a Siófok Monoron a sereghajtó otthonában. Ennyi gólt még nem kapott és ilyen keveset nem lőtt a Szent István SE a szezonban, mint ezen a bajnokin.

Háromgólos vezetéssel indítottak a balatoniak, akik folyamatosan növelték az előnyüket, ami a szünetre nagyobb is lehetett volna, ám az utolsó négy percben csak egy találatot szereztek. A somogyiak – Aoustin és Kobetic nélkül – huszonkettőig jutottak ebben a harminc percben, többet dobtak, mint legutóbb Érden, az egész meccsen összesen. Egy félidő alatt ilyen sok gólt még nem is kaptak a házigazdák a szezonban. Tomori öt akciógólig jutott csak a nyitó játékrészben, akinek az előző öt bajnokin volt összesen tizenkét találata. Niomblát is ki kell emelni, aki szintén ötig jutott, ám ebben egy büntető is volt. Az említettek mellett Hársfalvi is vállalt négyet, akinek egy találta volt eddig a szezonban. Ez a félidő a remek támadójátékról szólt, melyben Solberg hét védésig jutott.

A fordulás után 8-0-s sorozattal nyitottak a vendégek, a fővárosiak 13,5 percig nem szereztek gólt. A félidő másik felében aztán dobtak még hetet megúszva húszgólos vereséggel. Hogy így lett az nem csak rajtuk múlt, Moen edző ugyanis igyekezett lehetőséget adni azoknak, akiknek eddig kevesebb időt töltöttek a pályán. Wald ezt remekül használta ki, a fordulás után öt találatig jutott, amivel csapata legeredményesebb játékosa volt ebben a harminc percben a négyig jutó Drabikot megelőzve. A fiatalok közül Lapos is pályára lépett, gólig nem jutott, csak kiállításig, a védekező specialista Mazák-Németh pedig csiszolhatta támadójátékát. Az elmúlt szezonban három találatig jutó, ezúttal a találkozót végig védő Solberg kapus is megkezdte a gólgyártást, aki az első félidei héthez nyolc védést – közte egy hetes hárítást – tette hozzá.

Szent István SE – Siófok KC 19-39 (11-22)