Óriásit harcolt a veretlen FTC otthonában a Siófok KC

Az érdi kétgólos verség után az FTC otthonában is csak hárommal kapott ki a Siófok KC. Úgy tűnik a távozása és a felmerülő nehézségek ellenére Lars Rasmussen edző tűzben tudja tartani a csapatát. Ez jó jel a hátralévő hazai – DKKA, Kisvárda, Vác - rangadók előtt.

FTC-Rail Cargo Hungaria–Siófok KC 27–24 (16–11)

Elek Gyula Aréna, 1000 néző. Vezette: Horváth P., Marton B.



Egyetlen örömteli, hogy nyertünk, fegyelmezetlenek voltunk, a fejünk máshol volt – nyilatkozta Elek Gábor, a Fradi trénere a lefújás után. Nem volt könnyű mérkőzés tanítványainak a Siófok elleni, hisz tizenegy perc után kettővel mentek a balatoniak, majd Elek Gábor időkérése után csak a tizenhetedik percben vette át a vezetést a zöld-fehér klub.

A szünetig hátralévő utolsó kilenc perc volt igazán, ami a balatoniaknak nem sikerült jól; ezt ugyanis 6-2 arányban elbukták, így ötgólos hátrányban mehettek pihenőre.

A fordulás után is jól tartotta magát Lars Rasmussen együttese, mely akkor sem adta fel, amikor tíz perccel a lefújás előtt Pena hetese után hétgólos hátrányba került. Más csapatok alól ekkor valószínűleg kicsúszott volna a talaj, de a balatoniak zakatoltak tovább miközben a zöld-fehérek azt hitték ez a találkozó már véget is ért. Hát nem!

Három perccel a vége előtt bejöttek négyre Jezicék ráijesztve ezzel a zöldekre. A gyors gól azonban nem jött össze pedig Aoustin kezében ott volt a lehetőség, ami azért felforrósította volna a végjátékot. Az utolsó 170 másodpercben – Lukács két perce és Snelder piros lapja után – csak egy gól esett Jezic révén, így „csak” szorosabb vereség lett a vége.

Minden dicséretet megérdemelnek a balatoniak, akik a román légiós Geiger hiányában is megizzasztották a veretlen Fradit saját közönsége előtt. Párját ritkítja az a sérülés hullám, amely a balatoniak komoly piaci értéket képviselő játékosait éri a szezonban, egymás után dőlnek ki, szenvednek súlyos sérüléseket…

Lars Rasmussen ennek is köszönhetően már sokadik csapatát építi, ám úgy tűnik mindez nem szegte kedvét sem a játékosoknak, sem a trénernek. Nagy akarattal teszik a dolgukat a hibák ellenére is, mert ezekből azért akadt bizony jó néhány a Népligetben, a második félidőt ennek a remek hozzáállásnak köszönhetően meg is nyerték a bajnokságban veretlen zöldek otthonában.

Dedu ezúttal is remekelt a kapuban a huszonhét kapott gól ellenére is, míg támadásban, az első félidőben hárommal, a másodikban néggyel volt a legeredményesebb a francia világbajnok Nze Minko. Az első félidőben akcióból egyébként csak a Nze Minko, Jezic, Such, Elghaoui négyes tudott betalálni, míg a fordulás után hatan is bevették a hazai kaput. Nze Minko mellet Jezicet is ki kell emelni, aki öt gólja mellett hatalmas munkát végzett.

FTC-Rail Cargo Hungaria: Bíró – Lukács, Van Der Heijden 1, Snelder 3, Szucsánszki 2, Kovacsics 3, Márton 3. Csere: Szekeres, Mészáros, Pena 7(7), Faluvégi 3, Hornyák 1, Háfra 1, Jovánovic 3, Schatzl N. Edző: Elek Gábor.

Siófok KC: Dedu – Such 2, Elghaoui 2, Mazák-Németh, Jezic 5, Nze Minko 7, Erdősi. Csere: Szemerey (kapus), Maibom 2(1), Ferenczy 1, Böhme 2, Aoustin 3(1). Edző: Lars Rasmussen.

Hétméteresek: 7/7(5/5), illetve 4/2 (3/2).

Kiállítások: 4(2), illetve 10(6) perc.

Piros lap: Snelder 59. perc.