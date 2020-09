A Körmenddel nyitják a hazai bajnokik sorát Hendleinék

Az előzetes tervek szerint október 2-án, pénteken Kecskeméten kezdi a 2020/2021-es bajnoki szezont a Kaposvári KK férfikosárlabda-csapata. Az első hazai mérkőzést október 7-én, szerdán rendezik a Kaposvár Arénában, ahol az Egis-Körmend lesz az ellenfél. Jelen állás szerint nyilvános találkozókkal kezdődne a pontvadászat.

– A koronavírus-járvány az elmúlt időszakban mindenki életét, így egyesületünk mindennapjait is alaposan megváltoztatta, sok tényezőt bizonytalanná téve – írta közleményében hivatalos honlapján a Kaposvári Kosárlabda Klub. A tavalyi idényben váratlan helyzet elé állított minket a vírus márciusban, a 2020/2021-es bajnoki évadnak azonban már fel kell készülnünk arra, hogy a vírus miatt különböző korlátozások is bevezetésre kerülhetnek a szezon során. Éppen ezért szerettünk volna szurkolóink számára egy olyan bérletstruktúrát kidolgozni, amely a szurkolói érdekeket szem előtt tartva alkalmazható a várhatóan nem szokványos évadra. Úgy gondoltuk, hogy a legoptimálisabb megoldás, ha a bérletet nem a teljes szezonra adjuk ki, így bár majd a megvásárolt bérleteket szükséges lesz megújítani januárban, de marad mozgásterünk, ami által a második félévben kompenzálhatjuk azon szurkolóinkat, akik előre is bizalmat szavaznak együttesünk számára, még ha szigorodnak is a korlátozások. Az első féléves bérlet 2020. dec­ember 31-ig érvényes. A december 31-ig szóló bérlet ára a korábbi teljes szezonra szóló bérlet árának fele lesz.

A jelenleg érvényben levő szabályozások értelmében létszámbeli korlátozás nincs, maszk viselése azonban a Kaposvár Aréna teljes területén kötelező. Továbbá a beléptetésnél testhőmérsékletet mérnek. Az első fél évadra szóló bérlet 2020. december 31-ig lesz érvényben a hazai mérkőzéseinkre. Ennek januárban történő meghosszabbításáról az aktuális járványügyi helyzet fényében adunk információkat az év végén.