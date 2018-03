A pécsieket is elverték

A 9–16. helyekért zajló alsóházi rájátszásban élen álló szomszédvár pécsieket is legyőzte nagy csatában a házigazda Kaposvári VK társulata, ami azt jelenti, hogy idén továbbra is veretlenek.

Igazából még el sem kezdődött a mérkőzés, de már ünnepi hangulat uralkodott a nagy sátortető alatt. Az 50. születésnapját ünneplő senior úszó Varga Miklós úszhatott a labdáért, amit aztán annak rendje és módja szerint el is hozott a közönség hatalmas ovációja közepette.

Az ünnepi hangulat megmaradt, illetve átragadt az első két etapra is. Kovács Olivér kezdte meg a látványos hálószaggatást, amit aztán Vindisch Ferenc folytatott, majd jött Lukács Ábel Benedek pompás ejtése, a negyedet pedig Sántavy Máté szépségdíjas lökete zárta. A második nyolc perces szakaszban Juhász-Szelei Norbert, Varga Zsolt és Pataki Gergely gyarapította tovább a kaposvári gólok számát, s mivel a szomszédvár baranyaiak csak elvétve tudtak válaszolni, így a szünetre három gólnyira hízott a hazai előny.

Ami aztán a harmadik negyedben kis híján el is fogyott – egészen pontosan egyre apadt –, így izgalmassá vált a negyedik záró etap. A sok nagy csatát megélt cs.k., Kovács Olivér találatával – Juhász-Szelei Norberthez hasonlóan neki is ez volt a második – újra kettővel mentek a hazaiak, amire még válaszolni tudtak a pécsiek, ám Pataki Gergely (ugyancsak második) álomgólja már a végső döfést jelentette.

A Kaposvári VK játékosai közül nyolcan is feliratkoztak a góllövők közé – hárman dupláztak –, a kapuban pedig ott volt Krémer Balázs, aki jó szokásához híven most is parádézott. Azt azért említsük még meg, hogy ezen a meccsen velünk volt a kapufa.

Kaposvári VK–Pécsi VSK Mecsek-Füszért 11–9 (4–2, 3–2, 1–3, 3–2) Kaposvár, 200 néző. V.: Vogel, ifjabb Kenéz Gy. Kaposvári VK: Krémer – Kovács O. (2), Juhász-Szelei (2), Dobos D. (1), Vindisch (1), Tóth K., Giga. Csere: Pataki (2), Varga Zs. (1), Lukács Á. (1), Sántavy (1), Palotás. Vezetőedző: idősebb Berta József. Pécsi VSK Mecsek-Füszért: Józsa O. – Rakonjac (3), Csacsovszky A. (2), Lajkó M. (1), Chilkó, Szatmári, Krizsán. Csere: Csacsovszky E. (1), Horváth Zs. (1), Opacak (1), Csaba M., Zerinváry. Vezetőedző: Lukács Gergely. Emberelőnyös helyzetből született gólok: 8/2, illetve 12/2. Akciógólok: 9, illetve 7. Ötméteresek: –, illetve –. Kipontozódott: Kovács O. (a 30. percben), Sántavy (a 32. percben). Kiállítva végleg cserével: Barát F. (a 12. percben – a kispadról), Varga Zs. (a 32. percben).

Idősebb Berta József: – Egy Kaposvár–Pécs derbi minden sportágban és minden osztályban rangadó. Ahhoz képest, hogy a sorozatos megbetegedések miatt csak keddtől tudtunk teljes létszámmal edzeni, remekül helyt állt a csapat, ami újabb fontos pontokat jelentett.

Lukács Gergely: – Parázs mérkőzés volt, ami nem meglepetés, hiszen mindig ilyen meccseket vívunk egymással. A harmadik negyedben próbáltunk váltani, vissza is jöttünk a meccsbe, ám a vége a házigazda kaposváriaké volt. Kalapot emelek idősebb Berta József előtt, aki remek csapatot épített és nagyszerű munkát végez Kaposváron.