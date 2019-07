A Siófok KC otthona az ország egyik legmodernebb arénája

Szeptemberben a második teljes kézilabdaszezon kezdődik el a Kiss Szilárd Sportcsarnokban. Az elmúlt másfél évben sok mérkőzést és egyéb eseményt rendeztek a Siófok KC NB I.-es női kézilabdacsapatának új otthonában.

– Évekkel ezelőtt csatlakoztam a klubhoz, akkor az infrastruktúrát illetően jóval szerényebb körülmények között dolgozhattunk – nyilatkozta az SKC hivatalos honlapjának Szőnyi Sándor létesítményigazgató. – A 2013-ban átadott munkacsarnok ugyan tökéletes edzéshelyszínként szolgált, de a bajnoki mérkőzéseinket továbbra is a Beszédes általános iskola tornatermében játszottuk. Kellemes emlékeket őrzünk erről az időszakról, de felemelő érzés volt, amikor először beléptünk a Kiss Szilárd Sportcsarnok ajtaján. Tátott szájjal jártunk körbe a frissen festett falak között és elérzékenyülve szemléltük ennek az ékszerdoboznak minden szegletét. Azok, akik már hosszabb ideje ehhez a közösséghez tartoznak, pontosan tudják, mekkora előrelépés volt a Siófok KC életében az aréna átadása, melynek üzemeltetése nagy kihívást állít elénk.

A kezdeti időszak leginkább a beköltözésről, a berendezkedésről és a fizikai adottságok megismeréséről szólt.

– Már a helységekhez tartozó kulcsok rendszerezése vagy a beléptető jogosultságok kiosztása is igen összetett feladat volt – tette hozzá. – Igyekeztünk minél előbb elsajátítani a sporttechnológiai, informatikai, biztonságtechnikai, épületgépészeti, fény- és hangtechnikai berendezések használatának alapjait. Mivel az ország egyik legmodernebb technikai felszereltségével rendelkezik a csarnok, így a tanulási folyamat még a mai napig is tart. Az egyik legnagyobb feladat talán az volt, milyen stratégia és munkarend alapján lehet a leggyorsabban optimálissá tenni a mindennapi üzemeltetést. A szurkolói élményfokozás tekintetében Európa élbolyához tartozunk, amit nemcsak Magyarországon, hanem az európai kézilabdavilágban is számos fórumon elismertek, s a jó akusztikának köszönhetően igazi katlan-hangulat van a meccseken.

A rendezvények tekintetében nagyon sűrű első éven vannak túl, igyekeztek kihasználni a létesítmény multifunkcionális jellegét, így a kézilabda-eseményeken túl sok egyéb sport- és kulturális rendezvényt szerveztek. Az eddigi csúcspontot az EHF-kupa döntő lebonyolítása jelentette, de a Kiss Szilárd Sportcsarnokban volt Siófok város 50. évfordulójának ünnepsége, de rendeztek Edda-koncert, e-sport összejövetelt is. Rengeteg hasznos tapasztalatot szereztek mind a szervezés, mind a lebonyolítás szempontjából, amit a jövőben tudnak kamatoztatni. A vendégektől és a helyiektől kapott visszajelzések alapján azt szűrték le, hogy van létjogosultsága Siófokon egy ilyen rendezvényhelyszínnek. A fenntartás szempontjából pedig létfontosságú, hogy a csarnok szabad kapacitásait maximálisan kihasználják, növelve ezzel a bevételi forrásokat.

Földrajzi fekvését tekintve Siófok kedvező elhelyezkedéssel büszkélkedhet, ami főleg a Balaton-part közelségének, illetve az idegenforgalom hosszú évtizedekre visszanyúló múltjának köszönhető.

– A kapacitásának és technikai adottságainak köszönhetően jelenleg nemcsak Siófok, hanem a régió egyik legmeghatározóbb rendezvényhelyszíne is a csarnok – emelte ki Szőnyi Sándor. – A városban nincs még egy olyan fedett létesítményt, melynek befogadóképessége és rendezvénytechnikai felszereltsége a Kiss Szilárd Sportcsarnokéhoz fogható. Célunk, hogy a várossal együttműködve minél több és változatosabb rendezvénynek adjunk otthont, ami hozzájárulhat Siófok gazdasági és kulturális életéhez, segítve egy pozitív városimázs kialakítását.

A Milton Friedman Egyetem indított egy három fél éven át tartó posztgraduális képzést a Testnevelési Egyetem szakmai támogatásával, melyet a létesítményigazgató is elvégzett.

– Sportszakmai, rendezvényszervezői, műszaki, jogi, gazdálkodási és menedzsment ismeretekre is szert tettünk, de a fókusz természetesen a sportlétesítmény-üzemeltetés gyakorlati oldalára irányult – elevenítette fel. – Egy adott sportlétesítmény menedzsmentje ma már nagyon sokrétű és a teljesség igénye nélkül olyan feladatköröket foglal magába, mint a sport- és egyéb kulturális rendezvények szervezése/biztosítása, műszaki karbantartás, energia-, szerződés, projektmenedzsment, valamint infrastruktúrális és kereskedelmi menedzsment. Olyan létesítményekben szerezhettünk tapasztalatot, mint a Duna Aréna, a Tüskecsarnok, a Tatai Olimpiai Központ, az épülő Puskás Ferenc Stadion, a Groupama Aréna, a Sport1 stúdiója, a Testnevelési Egyetem új, Alkotás úti központi épülete, vagy a nemrég átadott Ilovszky Rudolf Stadion.

Magyarországon rendszeres téma, hogy rengeteg sportlétesítmény épül, de sokak szerint nehéz fenntartani őket.

– A hosszú távú fenntarthatóság jegyében fontos, hogy olyan beruházások valósuljanak meg, melyek megfelelnek a helyi piaci igényeknek – húzta alá. – Sokan kérdezték már tőlünk, miért „csak” 1500-as a Kiss Szilárd Sportcsarnok, de Siófokhoz ez a kapacitás tökéletesen passzol. A kihasználtság szempontjából szintén lényeges, hogy az aréna az elitsport mellett az utánpótlás és a tömegsport céljait is szolgálja. Az új épületekben már helyet kapnak a kapcsolódó szolgáltatások, mint például a szurkolói bolt vagy büfék, melyek szakszerű üzemeltetése szintén hozzájárulhat a gazdaságos fenntartáshoz. S kellő figyelmet kell fordítani az energiahatékonyságra is, mely nem csupán egyéni gazdasági érdek, hanem közös cél egy fenntarthatóbb életmód felé.

Szőnyi Sándor számára óriási élmény volt az EHF-kupa döntő szervezése, s szerinte, ha a szerencse is melléjük áll, akkor még egy finálét rendezhetnek Siófokon, mielőtt megváltozik a lebonyolítási rendszer.

– Hosszú távon jó lenne, ha egyre több hazai és külföldi együttes választaná a Siófok KC létesítményeit – fogalmazott. – De az elsődleges célunk továbbra is a kézilabdasport maximális kiszolgálása. Minden nap keményen dolgozunk azért, hogy a lehető legjobb edzés- és mérkőzés-körülményeket teremtsük meg a nálunk készülő sportolóknak. Nagy megtiszteltetés, hogy az SKC-n kívül más klubcsapatok, illetve több korosztályos és felnőtt válogatott is a mi csarnokunkat választotta a felkészülése helyszínéül. Bízunk benne, hogy ez a tendencia tovább folytatódik, így mi is hozzá tudunk járulni a magyar kézilabda fejlődéséhez. A jövőben – figyelembe véve a helyi tanodák teremigényeit – segítő kezet fogunk nyújtani a siófoki iskoláknak és támogatjuk a hátrányos helyzetű gyerekek sportolását is.