A teremfocisták is felavatták a Kaposvár Arénát

Rekordlétszámú nevezés mellett, 37 csapattal töltötte meg a Kaposvár Arénát a Sportpálya 2004 Egyesület.

A szervezők a kétnapos rendezvényen 400 játékosnak adtak lehetőséget a parketten, hogy először futballozhassanak az idén átadott sportcsarnokban. Főleg Somogyból érkeztek csapatok, de számos labdarúgó a szomszédos megyékből látogatott Kaposvárra. Az M-car Bérautóval karöltve 16. alkalommal rendezte meg ezt a hagyományos karácsonyi tornát a Sportpálya 2004, de idővel a Rákóczi iskola tornacsarnokát, majd a kaposvári sportcsarnokot is kinőtte a népszerű torna, így az új, minden szempontból európai szintet képviselő Kaposvár Aréna adott otthont a futballeseménynek. A csapatokat 7 csoportba osztották be a szervezők, ezt követően az egyenes kieséses szakasz következett, a legjobb 16 közé a csoportok első két helyezettje jutott. A lelátót mindkét nap szépen megtöltötték az érdeklődők, akik főleg a nyolcaddöntőtől láthattak izgalmas, kiegyenlített összecsapásokat. A torna lebonyolítása ennyi résztvevővel három napot igényelt volna, de mivel a péntek nem állt rendelkezésre, szükség volt még egy helyszínre a párhuzamos mérkőzések lejátszására, így a régi körcsarnokban is pattogott a labda a csoportmérkőzések során.

Az előzetes várakozásoknak megfelelően a városi bajnokság meghatározó csapatai mellett a megye minden területéről érkeztek csapatok, így lehetetlen volt előre megjósolni, kik játsszák majd a főszerepet. Végül a legjobb négy közé a Nyár FC, a Dream Team, a FIFA 2005 és az Igen gárdája jutott be. A rendkívül fiatal, kaposvári nevelésű labdarúgókra épülő Nyár FC végül a negyedik helyet szerezte meg, szimpatikus, sportszerű szerepléssel. A bronzérem a Dream Team csapatáé lett, akik a leglátványosabb futballt játszották a két nap során. Az ezüstérem és az ezzel járó díjazás a FIFA 2005 Kárpáti Kálmán FC-nek jutott, akik rutinos játékosaikkal az utolsó pillanatig versenyben voltak a döntőben, de a közönség által is támogatott gárda az utolsó pillanatban kapott góllal lemaradt az aranyéremről. A nagyatádi labdarúgókra épülő Igen végül megérdemelten, kiegyensúlyozott teljesítménnyel nyerte meg a tornát, és a vele együtt járó díjakat.

A torna gólkirálya a remek napot kifogó Baranyai Dániel lett a Dream Temből, a legjobb mezőnyjátékos pedig a FIFA 2005 labdarúgója, Tamás Szabolcs. A legjobb kapusnak Bolla Barnabást, a győztes Igen hálóőrét választották a szervezők, a legsportszerűbb csapatnak pedig a Játékvezetők bizonyultak, ők kapták a Kárpáti Kálmán díjat. A torna legifjabb játékosának a Császár vendéglő különdíja jutott, ezt a Lobogó FFC tehetsége, a torna napján 15 esztendős Varga Dániel vihette haza.

Nyolcaddöntők: Gilette-Kutyáti 1-2 G.: Vajda 2 ill. Böjte. Jimbo-Nyár FC 1-2 G.: Sárközi ill. Simon, Kormos. Max Pulzus-Steelworkers 0-0 Büntetőkkel: 1-2 FIFA 2005 Kárpáti Bérautó Kálmán-M-Car G.: Keresztes Z. Cefre-Igen 0-1 G.: Kovács K. Hetes-CD Box 1-0 G.: Simon R. Pokol Pince Kaposmérő-Gold Boys 1-1 G.: Franzi ill Orsós Büntetőkkel: 4-5 Dream Team- Segesd G.: Baranyai, Sáfrán

Negyeddöntők: Kutyáti-Nyár FC 2-2 (büntetőkkel: 2-3) G.: Grabarics, Vajda ill. Baki, Szente, Steelworkers-FIFA 2005 0-1 G.: Tamás, Igen-Hetes SC 0-0 (büntetőkkel: 2-0), Gold Boys-Dream Team 1-3 G.: Németh N. ill. Kuti, Baranyai, Sáfrán.

Elődöntők: Nyár FC-FIFA 2005 0-1 G.: Keresztes F. Igen-Dream Team 2-2 (büntetőkkel: 4-3) G.: Csikós, Galamb ill. Baranyai 2.

Harmadik helyért: Dream Team-Nyár FC 3-0 G.: Baranyai, Virágh 2.

Döntő: Igen-FIFA 2005 Kárpáti Kálmán FC 2-1 G.: Böndi, Galamb ill. Keresztes.

A torna különdíjasai-gólkirály: Baranyai Dániel (Dream Team) 11 góllal, legjobb kapus: Bolla Barnabás (Igen), legjobb mezőnyjátékos: Tamás Szabolcs (FIFA 2005). A torna legsportszerűbb csapata a FIFA 2005 csapata által alapított Kárpáti Kálmán díj győztese a Játékvezetők csapata. A kaposvári Császár Vendéglő különdíját a legfiatalabb résztvevő Varga Dániel (Lobogó FCC) kapta.