Alsóházi rangadó vár a siófoki együttesre

Újabb fontos alsóházi rangadó vár a Labdarúgó NB II. 16. fordulójában a BFC Siófokra, mely a 12. Kazincbarcikát fogadja vasárnap 13.30-kor.

Az egy edzéssel a háta mögött Győrben vereséggel nyitó Waltner Róbertnek nincs ideje várni a kéthetes szünetre, most fel kell ráznia együttesét, ha ugyanis bent akarnak maradni ebben az osztályban, akkor a barcikaiakhoz hasonló klubokat hazai pályán le kell győzniük. A vendégek nincsenek jó passzban, három hazai bajnoki vereség – Haladás, Budaörs, DVSC – után érkeznek, legutóbb három mezőnycserével álltak fel a DVSC ellen, amelyen Oltean megsérült, Szemerédit kiállították. Toma letöltötte eltiltását, ám finoman szólva nincsenek sokan. A balatoni keret is szegényes, ám ennél jobb a helyzet, sőt már Polényi is rendelkezésére áll. Az utóbbinak valahogy rá kell bírnia együttesét, hogy végre koncentráljon, mert például Győrben, a 9. percben, ahogy felálltak a hazaiak szögletéhez, abból csak gól születhetett. A húszcsapatos másodosztályban – hasonló hibák tömege miatt – csak a Csákvár kapott náluk több gólt, de többet is rúgott. Ennyire azért nem rosszak Jagodicsék, akik kit ne nullázzanak le, ha nem azt a Kazincbarcikát, mely az utolsó négy bajnokiján egyetlen találatig jutott, övék a második legkevesebb gól.

Néhány játékosnál hatalmas fordulatra lenne szükség, Horváth Péter mindhárom legutóbbi meccsén betalált, Elek is a négy bajnokiból kettőn, viszont a Gaál a legutóbbi 7 bajnokin nem tudott veszélyes lenni, 656 perce gólképtelen, még a monori kupameccs büntetőpárbajában sem talált be.

Örömteli viszont a két 21 éves fiatal, Balogh és Kiss Balázs teljesítménye, hiszen ketten már kilenc gólnál járnak, utóbbira és Hutvágner Gergelyre Gera Zoltán szövetségi kapitány is felfigyelt, és meghívta őket az U21–es válogatottba. Horváth Milán is meghívót kapott, ő az U19-es válogatott edzőtáborában vesz részt november 8. és 11. között. Ez is igazolja, hogy Waltner Róbert edzőnek vannak játékosai, akikre építhet, ám az is igaz, hogy nincs sok variációs lehetősége, és emiatt nem lesz könnyű kirobbantania a komfortzónájából néhány labdarúgót.