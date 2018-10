Az első idegenbeli sikeréért utazik Dorogra a Siófok

A kéthetes bajnoki szünetet követően a bajnoki tabellán tizenegyedik Dorog otthonában lép pályára a BFC Siófok vasárnap, 14.30 órakor.

Vendégként nem megy a BFC Siófok csapatának, hiszen annak a hét klubnak az egyike a Siófok, mely idegenben még nyeretlen. Öt meccsen mindössze két pontot gyűjtöttek, két rúgott góllal, melyeket Petneházi szerzett, más képtelen volt betalálni az eddigi 450 perc alatt.

Hol szakadjon meg a BFC Siófok negatív szériája, ha nem annak a Dorognak az otthonában, melynél rosszabb hazai mutatóval, csak a sereghajtó Cegléd bír. Öt meccsen, öt rúgott góllal, öt pontig jutott saját közönsége előtt Miskei Attila együttese. Hogy mindez összejött az is a Cegléd legyőzésnek köszönhetően, mely ellen a 84. és a 89. percben szerzett gólokkal fordítottak és gyűjtötték be a három pontot. Érdekesség, hogy utoljára az első félidőben hét fordulóval ezelőtt, a Kazincbarcika otthonában Putnokon találtak be, augusztus vége óta mind a hat góljuk a fordulás után született.

Hogy ezúttal milyen eredményt ér el a BFC Siófok, azon múlik, sikerült-e a kéthetes bajnoki szünetben javítani valamit Mihalecz István edzőnek tanítványai támadójátékán. Amióta átvette az együttest, az öt bajnokin mindössze két találatot értek el, az egyiket ráadásul büntetőből pedig lehetőségek azért akadtak ezen öt bajnokin. Ha pedig a tabellára nézünk, azt látni, hogy Elekéknél kevesebb gólt csak a Duna Aszfalt ért el, hetet. Gól nélkül viszont nem lehet nyerni…

A házigazdáknak ez a második szezonjuk a másodosztályban és még egyszer sem tudták legyőzni a BFC Siófok együttesét, sőt gólt is csak egyet szerzett ellenük a négy meccsen. A balatoniak közül Medgyes és Tóth is volt a dorogiak játékosa, sőt az utóbbi gólt is szerzett Siófokon két éve. Abban a szezonban Medgyes nyolc, Tóth három gólig jutott a nyolcadik helyen végző újonc játékosaként, most azonban nagyon messze vannak ettől.