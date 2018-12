Az NB I.-es Paksot fogadja a BFC Siófok

A legjobb tizenhat közé jutásért lép pályára a BFC Siófok, mely az élvonalban nyolcadik, csak magyar játékosokat foglalkoztató Paksot fogadja szerdán, 15 órakor.

A balatoniak nyerték már meg ezt a sorozatot másodosztályú klubként, amire még nem volt példa a hazai labdarúgás történetében, de azóta is értek már el remek eredmény a sorozatban, 2009-ben például az elődöntőben buktak el a Bp. Honvéddal szemben, mely meg is nyerte a döntőt! Ezúttal azonban kevés az esély a továbblépésre egyrészt mert nem igazán megy a paksiak ellen, hisz 14 eddigi összecsapásukból csak egyet tudtak ellenük megnyerni, másrészt a balatoniak formája miatt…

A találkozó érdekessége, hogy hat korábban Siófok játszó labdarúgó is érkezik a paksiakkal, akikre szívesen emlékeznek a Balaton partján a teljesítményüknek köszönhetően. Kecskés kiemelkedik közülük, hisz előbb 40 másodosztályú, majd 79 élvonalbeli bajnokin húzta magára a balatoniak mezét, a védő Fejes pedig 42 első osztályún! A válogatott védő Szabó kilenc meccsen két gólt lőtt, ami után vissza is vitte a Paks szinte azonnal. Horváth Péter sem időzött sokat, ám nem vesztegette az idejét; huszonkét évesen 13 másodosztályú bajnokin öt gólt is lőtt! Haraszti is eltöltött Siófokon egy szezont az NB I-ben húsz évesen, amit öt találattal zárt, így ő sem maradt. Talán csak Egerszeginek nem sikerült jól az itteni időszaka, hisz másfél szezon alatt „csak” huszonkét meccsen jutott szóhoz az élvonalban huszonegy évesen. Az említettek mellett ott van a tréner Csertői Aurél is, aki fantasztikus munkát végzett a somogyiakkal, akikkel negyedik lett a legjobbak közt! Csupa szép emlék…

Siófoki oldalon a kapus Molnár öt évig volt a Paks alkalmazásában mielőtt Mihalecz István együtteséhez igazolt. Nagy kérés persze, hogy az említettek közül ki lép pályára a hétvégi bajnokik árnyékában. Kellenek ugyanis a pontok mindkét klubnak, a tolnaiak az elmúlt négy bajnoki egyikén sem nyertek és gólt is csak egyet rúgtak, míg a somogyiak a vereséggel felérő ceglédi iksz után kieső helyen állnak a másodosztályban.

A kupameccsre visszatérve a vendégek a Siklós (5-0), illetve a Csákvár (2-1) idegenbeli legyőzésével jutottak a nyolcadik fordulóban, a balatoniak a Grosics Akadémia (1-0), illetve a Kalocsa (1-0) elleni sikerekkel. Csákváron már voltak nehézségeik a zöldeknek, hisz a félidőben vesztésre álltak, aztán a fordulás után ritmust váltottak és az utolsó húsz percben bedarálták ellenfelüket Hahn és Remili góljaival. Az előbbi a csapat házi gólkirálya, aki hatnál jár az élvonalban a négygólos Simon Andrást megelőzve.

