BFC Siófok: gól nélkül nem lehet meccset nyerni

Hajtós, sok ziccert és párharcot hozó bajnokin kapott ki a BFC Siófok az élmezőnyhöz tartozó Budaörstől, mely annyival mindenképp jobb volt, hogy a rengeteg helyzetből – a siófokiakkal ellentétben – egyet berúgtak. Kár ezért a vereségért, több volt ebben siófoki szempontból.

Merkantil Bank Liga NB II – 18. forduló

BFC Siófok–Budaörsi SC 0–1 (0–1)

Siófok, Városi Stadion, 100 néző. Vezette: Dolnegó (Kepe, Kis Z.).

Gól nélkül nem megy, pedig helyzet akadt rengeteg… A második félidőben például Medgyes egy az egyben vezette a labdát Demjén kapusra, aki védett. Eleknek is akadt nagy lehetősége, nem is egy… A kilencvenedikben például Lorentz lábában volt a döntetlen, még akkor is volt siófoki ziccer.

Az utóbbi négy mérkőzésen már úgy tűnt, jönnek a gólok siófoki oldalon, ám most megint, immár kilencedszer rúgott gól nélkül maradt a csapat. Ez a bajnokik fele…

A sors iróniája, hogy a hetedik percben gyakorlatilag az első lehetőségéből betaláltak a vendégek, melynél bizony nagyot hibáztak a védők. A folytatásban aztán jöttek a siófoki helyzetek, ám minden kimaradt. Meg kell jegyezni, a vendégeknek is több lehetőségük akadt, hogy lerendezzék a meccset, ám vagy Csikiék hibáztak vagy Molnár védett nagyot. A sorozat sajnos folytatódott: ez volt a siófokiak és Budaörsiek egymás követő tizenkettedik olyan meccse egymással, melyen nem született döntetlen. Ez pedig benn volt a meccsben, ahogy akár a hazai siker is…

– Az első félidőben csaltuk a futballt, az pedig azzal büntetett, hogy az öt százas ziccerünkből egyet sem tudtunk értékesíteni – nyilatkozta Mihalecz István a lefújás után, majd hozzátette: a második félidei hozzáállásukkal elégedett volt.

BFC Siófok: Molnár P. – Csillus, Fehér, Lorentz, Csibra – Gál, Réti (Balogh 66.p)– Medgyes, Zamostny (Tóth M. 66.p), Szilágyi (Nagy D. 80.p) – Elek. Megbízott edző: Mihalecz István.

Budaörsi SC: Demjén – Menyhárt, Kékesi, Tányéros, Medgyes – Lengyel, Kesztyűs – Cvitkovics (Sajbán Miklós 71.p), Végh G. (Fodor 61.p), Csiki (Csobánki 83.p) – Sajbán Máté. Szakmai igazgató: Bognár György.

Gólszerzők: Végh a 7. perc.

