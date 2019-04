Bravúros siker a kupában menetelő Soroksár otthonában

Nem mindennapi győzelmet aratott a BFC Siófok a XXIII. kerületben, ahol hat gólt rúgott. Erre utoljára 2006 októberében a Balatonlelle SE otthonában volt példa, de az egy félidő alatt szerzett három gólig is 2016 novemberéig kell visszamenni!

Nem a legjobb formában várta a találkozót a BFC Siófok, melynek játékosai ezúttal nem várt remek teljesítménnyel rukkoltak elő Horváth Péter főszereplésével. A balatoniak támadója mint a mágnes, úgy vonzotta a játékszert, a belső védő Gyömbér, Valencsik kettősnek megoldhatatlan feladatot jelentett gyorsaságával, frissességével. Horváth a most szerzett

triplájával már hat gólnál jár a legutóbbi öt mérkőzésen, ami remek teljesítmény. Medgyest is dicséret illeti, hiszen remek gólt lőtt egy kontra után, ami neki is hatodik volt már ebben a szezonban. Jánvári pedig egy pontrúgás után fejelt a kapuba, ami neki pedig az első volt siófoki színekben, Szakály büntetőjéből szerzett gólja pedig a második volt sárga–kék színekben.

A találkozót agresszíven kezdték a balatoniak, mely vélhetően a taktika része volt, hisz a házigazdák a Magyar Kupa miatt kettős terhelés alatt vannak és ezt kihasználva már az első félidőben eldöntötték a pontok sorsát. A házigazdák visszafogott teljesítményt nyújtottak, ám ez semmit nem von le a balatoniak sikerének értékéből. Ráadásul ezzel a bravúros sikerrel öt fordulóval a vége előtt nyolc pontra vannak a kieséstől, vagyis ezzel nagy valószínűséggel már biztosították másodosztályú tagságukat!

Merkantil Bank Liga NBII – 33. forduló

Soroksár SC – BFC Siófok 2–6 (0–3)

Budapest, XXIII. kerület, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezette: Csonka Bence (Bornemissza Norbert, Csatári Tibor)

Soroksár SC: Kovács D. – Gárdos, Gyömbér, Valencsik, Bor – Derekas (Erdélyi, szünetben), Huszák – Csernik, Tamási Zs. (Lőrinczy, szünetben), Kundrák – Orosz M. (Korozmán, 72.p.).

Vezetőedző: Lipcsei Péter.

BFC Siófok: Molnár P. – Kiss B., Lorentz, Izing, Jánvári – Gál M., Horváth A. – Medgyes (Csilus T., 81.p.), Szakály D., Balogh B. (Réti, 68.p.) – Horváth P. (György N., 86.p.). Vezetőedző: Márton Gábor.

Gólszerzők: Horváth P. (14.p., 39.p., 83.p.), Jánvári (34.p.), Erdélyi (58.p.), Szakály D. (63.p. – tizenegyesből), Medgyes (78.p.), Lőrinczy (84.p.)