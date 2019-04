Diamant: hazai szezonzáró a Balatonfüred ellen

Szezonbeli utolsó hazai mérkőzésére készül az 1.MCM-Diamant Kaposvári Egyetem női röplabdacsapata a Balatonfüred ellen. Sasa Nedeljkovic tanítványai már korábban kiharcolták az Extraligába kerülést, ettől függetlenül az idény hajráját is szeretnék eredményesen zárni.

Péntek délután a Balatonfüredet fogadják hazai környezetben a Diamant-lányok. Az Extraliga kvalifikációban érdekelt női röplabdázók egy sikeres szezon vége felé közelednek, Sasa Nedeljkovic vezetőedző ugyanakkor a hajrában is 100 százalékos koncentrációt vár el feljutó csapatától. A kaposváriak mestere szerint türelmesen kell majd játszaniuk a tabella utolsó helyén álló Balaton-partiak ellen, de összességében győzelmet vár övéitől.

– Az összes meccs a rájátszásban nehéz volt, szóval nem számítok most sem arra, hogy ez most könnyebb lesz. Rajtunk van a teher, ha a ránk váró két meccset megnyerjük, elérjük azt, amit már a bajnokság elejétől szeretnénk. Az elmúlt kilenc hónapban sokat dolgoztunk, most itt az esély, hogy éljünk a lehetőséggel, és az ötödik helyen zárjunk – fogalmazott a vezetőedző.

Az ötödik helyhez a Balatonfüred mellett kedden a Jászberény otthonában is győzniük kellene a hölgyeknek.

– Mindenképpen úgy kell hozzá állni a pénteki meccshez, hogy be kell gyűjtenünk a három pontot, mert nekünk minden pont számít. Utána pedig koncentrálhatunk a Jászberény elleni találkozóra. Most még ezt a pár napot szerintem gőzerővel meg kell csinálni, és utána kellene kiengedni, most még nagyon keményen edzünk – tette hozzá a válogatott ütő, Szűcs Kinga.

A Diamant – Balatonfüred bajnoki pénteken 18 órakor kezdődik a Városi Sportcsarnokban. A klub vezetősége pedig több meglepetéssel is készül a szurkolóknak, akik a lefújást követően együtt ünnepelhetnek majd az Extraligába jutott csapat tagjaival.