Dombokon át vezet az út a farsangi félmaratonon

Vasárnap már kilencedik alkalommal vághatnak neki Kaposvár dombjainak a futás szerelmesei. A félmaratoni távot két, illetve három fős váltóban, vagy akár egyénileg is teljesíthetik az indulók.

Több száz futó rajtol majd el vasárnap 11 órakor Kaposvár főteréről a Kométa farsangi félmaratonon. A már hagyományos év eleji megmérettetés útvonala idén is Kaposvár dombjain keresztül halad a Kossuth téri célba.

– Több mint nyolcszáz futóra számítunk a vasárnapi versenyen – tudtuk meg Péter Attilától, a verseny főszervezőjétől. – Közel ötszázan egyéniben teljesítik majd a távot, emellett pedig több mint száz váltó áll majd rajthoz.

A szervezők egy apróbb változást eszközöltek a farsangi félmaraton útvonalán, amivel tehermentesíteni tudnak egy kereszteződést.

– A változtatás elsősorban a létszámnövekedés hatására történt, hiszen egy viszonylag keskeny utcák kereszteződését, a Kaposrét sor és a Nyár utca találkozását fogjuk így mentesíteni – mondta Péter Attila. – A futóverseny oda és vissza is érintette ezt a pontot a korábbi évek során, ezúttal viszont csak visszafelé. Idén nem a Nyár utcán, hanem a Szigetvári úton haladva közelítik meg a futók a Rippl-Rónai Villát. Az útvonal nem lesz könnyebb, sőt, egy kicsivel hosszabb szakaszon lesz emelkedő a művész alkotóházáig. A változtatás jól is jött, hiszen a félmaraton távjánál egy picivel rövidebb volt eddig az útvonal.

A félmaraton távja egyáltalán nem könnyű, hiszen Kaposvár hét dombja közül ötre is felfutnak a versenyzők. Ráadásul az utolsó a legmeredekebb, így jól be kell majd osztania az erőt a sportolóknak. A szervezők minden domb előtt táblával jelzik az emelkedő hosszát és szintkülönbségét.

A szervezők nem csak vasárnap, hanem szombaton is várják a futókat, hiszen már negyedik alkalommal rendezik meg a belvárosi akadályfutást és kaposvári általános iskolák váltóbajnokságát.

– Nagyon népszerű a szombati verseny is, hiszen több mint negyven általános iskolás váltó áll majd rajthoz, sőt már ötvennél is több egyéni nevezés érkezett – tette hozzá Péter Attila. – Ez egy bemelegítés a vasárnapi versenyre. Kaposvár belváros keresztül halad az útvonal, ahol egy kicsivel több mint egy kilométeres kört alakítunk ki, ami mélygarázsokat, lépcsőházakat, belső udvarokat, parkolóházat, tereket, utcákat érint.

A futókat szombat este egy tészta-partyra is várják a szervezők, sőt az Olaszországból, Horvátországból, Szerbiából érkezőket egy kis kiállítással is kedveskednek, ahol országuk egy-egy jeles futórendezvényét mutatják be.