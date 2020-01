Döntetlennel nyitott a Rákóczi

Hazai környezetben kezdte az OTP Bank Liga NB I. tavaszi szezonját a sereghajtó Kaposvári Rákóczi FC, amely a negyedik helyen álló Puskás Akadámi FC gárdáját látta vendégül. A kaposváriak bár rászolgáltak a sikerre, de csak egy ponttal lettek gazdagabbak.

A januári kezdés érződött a nézőszámon, hiszen a találkozó előtt egy órával alig lézengtek a szurkolók a Rákóczi-stadion lelátóin, amelyek a kezdésre sem teltek meg, ami nem is csoda az egy fokos hidegben. A játékon azonban ez szerencsére már nem érződött, hiszen nagy elánnal vetették bele magukat a mérkőzésbe a csapatok. A Kaposvár már a hetedik percben megszerezhette volna a vezetést, miután Thomas Meissner eladott labdájára Nagy Richárd csapott le a tizenhatoson vonalánál, már a kapust is kicselezte, de éles szögből az oldalhálóba gurított. A hatalmas kimaradt helyzet gyorsan megbosszulta magát, hiszen Gyurcsó Ádám centerezéséből a középen érkező Golgol Mebrahtu kapásból lőtt a jobb alsóba még az első negyed órán belül. Öt perc múlva viszont ismét egyenlő volt az eredmény, hiszen a Rákóczi egy gyors kontrával egalizált.

Szakály Attila indította a saját tizenhatosáról Balázs Zsoltot, aki két védő szorításában is megtartotta a labdát, majd remekül készített le az érkező Nagy Richárdnak, aki jobb külsővel pörgetett a bal alsóba a kilépő Hegedüs Lajos mellett. A folytatásban mindkét kapu veszélyben forgott, a vendégek részéről Gyurcsó Ádám okozta a legtöbb problémát a kaposvári védelemben, míg a másik oldalon Balázs Zsolt és Nagy Richárd okozott fejtörést. Előbbi a vezetést is megszerezhette volna, miután Nagy János remek indítását követően kilépett a védők közül, de egyből előtte a labdát, ami nem bizonyult túl jó döntésnek.

A második félidőre egy kicsit leült a meccs, inkább a biztos védekezésre alapuló játékot választották a csapatok, csak egy-két gyenge lövés tartott a kapuk felé. Az utolsó húsz percre aztán a téli hideg ellenére is parázs hangulat uralkodott a stadionban és a pályán, miután Yoell van Nieff lerántott a kilépő Balázs Zsoltot. A holland így mehetett zuhanyozni (amit talán nem is bánt a mínusz egy fokban), a Rákóczi pedig magasabb fokozatra kapcsolt, s rendre oda került a Puskás kapuja elé és nagyobbnál-nagyobb helyzeteket alakított ki. Előbb Balázs Zsolt emelését tolta szögletre a kifutó Hegedüs Lajos, majd Szakály fejesét is kiütötte a jobb alsósból, ami után Andrij Yakymiv lőtt fölé. A kaposváriak bár rendre próbálkoztak, de nem tudták ismét feltörni az ekkora már jól záró felcsúti védelmet, így az első döntetlenjüket könyvelhették el. Előzetesen sokán aláírták volna az egyik pontot a bajnokság első feléhez tartotó Puskás ellen, de az még a jövő kérdése, hogy ez az iksz mire lesz elég a végelszámoláskor.

Kaposvári Rákóczi FC–Puskás Akadémia FC 1–1 (1–1)

Kaposvár, Rákóczi-stadion, 1053 néző. V.: Erdős (Vígh-Tarsonyi, Szécsényi I.).

Kaposvári Rákóczi FC: Pogacsics – Vachtler, Hegedűs D., Tarsovs, Fodor M. – Nagy J., Yakymiv (Nagy K., 88. p.) – Nagy R., Szakály A. (Beliczky, 88. p.), Csiki (Zsiga, 80. p.) – Balázs Zs. Vezetőedző: Disztl László.

Puskás Akadémia FC: Hegedüs L. – Szolnoki, Meissner, Spandler, Deutsch L. – Favorov, Van Nieff, Plsek (Slagveer, 66. p.) – Gyurcsó (Sós, 88. p.), Vanecek (Ulbrík, 72. p.), Golgol. Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

Gólszerzők: Nagy R. (20. p.), illetve Golgol (15. p.).

Kiállítva: van Nieff (70. p.).

Sárga lap: Tarasovs (69. p.), illetve van Nieff (36. p.), Spandler (76. p.).