Siófok KC: a Győr után a Fradi is kipipálva!

Megállíthatatlan a Siófok, mely a Győr után a huszonegyedik perctől végig vezetve a Fradit legyőzte saját pályáján Kobetic vezényletével, aki a mezőny legeredményesebb játékosa volt. Ez volt a balatoniak egymás után tizennegyedik veretlen mérkőzésük, a bajnokságban pedig egymás után a tizenkettedik győzelmük! Hihetetlen széria…

A legutóbbi szezonhoz hasonlóan, ezúttal is nyert a Fradi otthonában a Siófok, mely furcsa kimondani, de úgy tűnik, már nyerni jár a Népligetbe, ahol ezúttal a házigazdák huszonegy perc után még vezettek (12-11), amikor Janjusevic egy Kovacsics elleni szabálytalanságért piros lapot kapott! Ez azonban nem zavart okozott, hanem lendületet adott a Siófoknak, mely a folytatásban végig vezetve hozta le ezt a mérkőzést! Egy fordulópontja azért lehetett volna ennek a bajnokinak a második félidőben, amikor a negyvennegyedik percben egyenlítettek a házigazdák (21-21), majd nagy adok-kapok kezdődött a pályán, amiből Kobetic és Szikora lévén a balatoniak jöttek ki jobban (21-24). Onnan már nem volt visszaút a zöld-fehéreknek, akik az utolsó kilenc percben két gólnál közelebb nem jutottak a vendégekhez, így az már izgalommentesen telt siófoki szempontból.

Moen edző szerint a védekezés volt a kulcs, különösen a második félidőben kapott tíz találat megsüvegelendő! Remekül védekeztek Tomoriék, Szikora pedig a második félidőben megint, immár sokadik bajnokiján mutatott válogatott formát; kilenc védéssel zárta ezt a játékrészt, közte két hétméteres hárítással! Moen edző a találkozó előtt arról is beszélt, hogy bizony a két csapat őszi, döntetlent hozó (31-31) bajnokiján sokszor átrohant rajtuk a Fradi, ám ezúttal ez nem fordult elő, elmaradtak a könnyű gólok Schatzléktól, ami szintén az egyik záloga volt Tomoriék győzelmének.

A balatoni védekezés minőségét jól mutatja, hogy ebben a szezonban ennél kevesebbet csak a Kristiansand otthonában dobtak Bajnokok Ligája meccsen a fővárosiak, még tavaly, huszonkettőt! A Rosztov, a Bajnokok ligája legutóbbi fordulójában harmincegyet kapott tőlük…

A védekezés mellett nagyon kellettek Kobetic találatai is a sikerhez, aki megkülönböztető figyelmet kapott Szekereséktől, ám így is a mezőny legeredményesebbje volt nyolc góllal, amit tizenegy lövésből ért el. Az első félidőben ötször talált be, a másodikban háromszor, igazi vezére volt az együttesnek. A közel egy hónapja nem játszó Pena a tizenhetedik perctől kapott lehetőséget, ha a játéka még nem is volt az igazi és góllal nem is, de hetesek kiharcolásával, gólpasszokkal azért segíteni tudta együttesét, amire nagy szükség volt, különösen Janjusevic kiállítása után.

Az egész csapat dicséretet érdemel, nem véletlenül mondta Szikora a lefújás után; majdnem tökéletesen játszottak! Tomori szavaiban is volt igazság, aki szerint azért nyertek ők, mert kevesebbet hibáztak, mint ellenfelük. Elek Gábor szerint a második félidőben sok problémájuk volta a helyzetkihasználással, rontottak három hetest és számtalan ziccert, az első félidőben pedig a kilenc eladott labdájukkal hozták magukat nehéz helyzetbe.

A meccs előtt arra kérdésre, hogy miben bízhatnak Elek Gábor azt válaszolta; az életkor és a hazai pálya lehet az előnyük. Az előbbi lett a vesztük, csapata hullámzó teljesítménye kevés volt a balatoniak kiegyensúlyozottságával szemben, ráadásul a nagy rohanás, illetve a rohanni akarás számtalan hibát hozott magával a játékban hazai oldalon.

A bajnokságban ennek a sikernek köszönhetően már nem csak a Győrrel, hanem a Ferencvárossal szemben is jobbak összevetésben Kobeticék! Ez a siker nagyon fontos volt a cél, a bajnoki ezüstérem eléréséhez, ám mint a lefújás után Pena is figyelmeztetett, azért még van hátra kilenc mérkőzésük a bajnokság végig!