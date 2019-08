Gól nélkül nem megy...

Meglepő, gól nélküli döntetlennel indított a másodosztályú licencétől megfosztott, fiatalokkal felálló, legértékesebb labdarúgóit elvesztő Balmazújváros ellen a BFC Siófok.

A másodosztályú induláshoz szükséges licencet megvonta ugyan a labdarúgó szövetség a Balmazújvárostól, ám az utóbbi klub fellebbezett, aminek halasztó hatása volt a döntésre, így mégis le lehetett játszani ezt a bajnokit. Igaz, könnyen lehet, hogy a balmaziak a következő napokban mégis a kizárás sorsára jutnak és törlik a balatoni eredményüket.

Miként a klub vezetői a pályán kívül, úgy a labdarúgók a pályán jelezték; nem törődtek bele a döntésbe. A piacképes labdarúgóiktól megválva, hét húsz éves vagy annál fiatalabb labdarúgóval a kezdőben vittek el meglepetésre egy pontot Az első félidőben például három ziccert is hibáztak, míg siófoki oldalon egy halovány Horváth Péter lövést lehetett feljegyezni a tanácstalan házigazdáktól, akik nem tudták mit kezdjenek a betömörülő, a tizenegy játékossal védekező ellenféllel még akkor is, ha ez a forgatókönyv borítékolható is volt. A pontrúgások segíthettek volna, ám hiába rúghattak Szakályék ezúttal nyolc szöglelet. A kapu előtt viszont a kilencven perc alatt egyetlen ígéretes helyzetből elvégzett szabadrúgást tudtak kiharcolni, ám ebből Zamostny a kapu mellé tekerte a játékszert.

A fordulás után tovább erősödött a hazai nyomás, ám ez a hatvan-hatvanötödik percig csak a labdabirtoklásban nyilvánult meg. Az utolsó húsz-huszonöt percben aztán a tizennyolc éves Ferenczi bemutatott két bravúrt Lorentz és Horváth kísérleténél, majd Zamostnyénál a kapufa, Horváth Péter csúsztatásánál pedig a védői segítették ki. A hajrában megnyerhették volna a találkozót a házigazdák az elfáradó vendégekkel szemben, de meg kell jegyezni, az első negyvenöt perc után viszont örülhettek, hogy döntetlennek mehettek az öltözőbe, vagyis mindenképp rászolgáltak az egy pontra a vendégek. Sőt, a lefújás után a – csalódott – hazai szurkolók megtapsolták a balmaziakat, értékelve a fiatalok produkcióját, lelkesedését, hozzáállását.

Merkantil Bank Liga NB II – 1. forduló

BFC Siófok – Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 0–0

Siófok, Városi Stadion, 450 néző. Vezette: Kovács Gergely (Király Zsolt, Kulman Tamás)

BFC Siófok: Benke – Csilus T., Lorentz, Jánvári, Csibra (Jagodics B., 63.p.) – Horváth A., Tajthy T. – Zamostny, Szakály D. (Magasföldi, 51.p.), Balogh B. (Bencze M., 80.p.) – Horváth P. Vezetőedző: Gál István.

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Ferenczi – Lakatos, Papucsek, Bora, Király Á. – Pintér Á., Varga B., Kónya, Szabó Á. (Sármány, 71.p.) – Szabó B. (Iszák, 83.p.), Kiss G. (Csörgő, 63.p.). Megbízott edző: Laczkó János.