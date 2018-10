Gólfesztivált rendeztek 1973-ban a Népstadionban

A barcsi labdarúgás 1936-76 közötti történetét kísérhették figyelemmel azok, akik a Mayer György vezette NB III.-as és megyei I. osztályú felnőtt barcsi csapatokban szerepeltek 1969-től 1976-ig.

A Mayer-házban (régi otthonában) nemcsak értékes trófeák, érmek, labdák, képek emlékeztetnek a dicső múltra, a csodás győzelmekre, hanem újságcikkek is a korabeli sajtóból. A kaposvári nyugdíjas pedagógus egykori játékosait hívta meg kiállítással egybekötött találkozóra. Az iskolai csapatai mellett a felnőtt együttessel is sikert sikerre halmozott. Ma is megérinti a labda varázsa, újra átéli a régi csaták izgalmait, egész lényéből sugárzik a játék szeretete.

A falon a második világháború utáni Lokomotív, mely Barcs „aranycsapatának” számított – mutat a tablóra. Aztán megtudjuk azt is, hogy az ötvenes évek közepén két helyi csapat is indult a pontvadászatban, 55-ben a Törekvés harcba volt az első helyért. Az első bajnoki aranyat a Barcsi Vasutas SC-nek sikerült kivívnia az 1957-58-as idényben. Ráadásul fantasztikus sikert elérve, búcsúztatták az NB I/B-s Komló gárdáját az MNK-ból.

Mayer György játékosként a labdával bánt kitűnően, pedagógusként pedig a diákokkal. – 1967-ben úttörő olimpiát nyertünk a 12 év alatti gyerekekkel, majd zsinórban háromszor a Pajtás Kupát is elhódítottuk, 1973-ban ismét az első helyen végeztünk az úttörő olimpián – mereng a múltba. Közben kiváló edzői munkájának köszönhetően más korosztállyal is foglalkozott, leült a felnőtt gárda kispadjára. 1968-ben a megye I-ben az élen zártak, a következő szezont az NB III-ban a 3. helyen fejezték be.

Börcsök Zoltán az egykori védekező középpályás ma is rúgja a bőrt a veterán labdarúgó-bajnokságban, 67 évesen. Az 1974-75-ös idény végén is aranyérmet akaszthattak a labdarúgók nyakába a megyei első osztályban.

Karsai Tibor 16 évesen került be a barcsi felnőtt együttesbe és 38 évesen hagyta abba a futballt, nemcsak Barcson, Kapolyban és Somogytarnócán is bajnokcsapat tagja lehetett.

– 1973 májusában a Népstadionban a Szabad Föld Kupa döntőjében 8–3-ra vertük a hajdúböszörményieket. AZ MNK döntője előtt én emelhettem magasba a trófeát, ez örök élmény marad – mondta az egykori csapatkapitány, és sorolja, hogy ebben az összeállításban játszottak: Bódis, Pintér, Kuczkó, Vinkler, Karsai, Kiss, Gulyás, Börcsök, Gyertyák, Tóth, Dóczi.

Két év múlva a megyei labdarúgó szövetség által kiírt Felszabadulás Kupa is az övék lett. Valóságos népünnepély volt Barcson, amikor barátságos mérkőzést játszottunk 1976-ban a válogatottal, soraiban többek közt Nyilasival, Fazekassal.