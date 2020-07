Hiába üldözték Majthényiékat a trónkövetelő vitorlás csapatok

Megvédte bajnoki címét Majthényi Szabolcs csapata a Fantomasso nevű hajóval az ASSO hajóosztály országos vitorlázó bajnokságán.

Címvédőként a Fantomasso csapata nyerte az idei bajnokságot Majthényi Szabolcs kormányzásával.

– A kiélezett küzdelem során a tizenhét hajós nemzetközi mezőnyben már kilenc futam után eldőlt az első két hely sorsa, hiszen a kialakult sorrenden az utolsó futam már nem változtatott volna – tájékoztatta lapunkat Visy László, a balatonföldvári Spartacus Vitorlás Egylet elnökségi tagja, egyben médiafelelőse. – Vasárnap a szél hiánya miatt amúgy sem sikerült futamot rendezni, így elmaradt a végső összecsapás a bronzéremért, amit így a Csimborasso (kormányos Fazakas György) szerzett meg. A második helyen a nagyszerűen kezdő Infla Deus végzett Detre Szabolcs kormányzásával, akik két napig magabiztosan vezették a mezőnyt, de a harmadik napon már nem tudták folytatni ezt a szériát. A versenyen végig kitűnő szelekben zajlottak a futamok, de nagyon trükkös, változatos körülmények között, így nem a sebesség dominált az eredmények kialakulásában, hanem inkább a taktikai megoldások megfelelő alkalmazása. A sűrű mezőnyben már egy kis hiba is megbosszulta magát, de néha egész hátulról is fel lehetett zárkózni, ha jó vonalakat választott az ember. A szoros csatákban 5 különböző hajó is tudott futamot nyerni, de az összetettben a kiegyensúlyozott teljesítmény fizetett a legjobban.

Asso99 Országos Bajnokság – Fitout kupa 2020: 1. Fantomasso (Spartacus Vitorlás Egylet – Majthényi Szabolcs, Széll Péter, Horgos Tamás Ferenc, Futó István, Aklan György, Gyapjas Zsombor), 2. Infla Deus (KMPVSE – Detre Szabolcs, Detre Zsolt, Detre Nándor, Király Zsolt, Puskás, Levente Tamás, Szentiványi Dávid), 3. Csimborasszó (TVSK – Fazakas György, Meggyes Balázs, Mihály Ádám, Somogyi Lóránt, Balogh András, Aradi Nándor Bence), 4. Peecasso (EGIS – Nyári Zsolt Szaplonczay Péter, Petrányi Zoltán, Gereben Mátyás, Farkas Bence, Kaltenecker Károly), 5. Tomasso (Asso YC – Vadnai Tamás, Fazekas Gergely, Fazekas-Klie Ágnes, Fejér Miklós, Botos Bálint, Kopcsányi Zoltán), 6. Pimasso (Spartacus Vitorlás Egylet – Németh Iván, Jeney György, Jeney Máté, Polgár Csaba, Álló Bálint, Sellei Krisztián), …8. Picabo (Spartacus Vitorlás Egylet – Kovács János Balázs, Kónya Magdolna, Faragó Gábor, Zsombók Imre, Mészáros Ákos, Pátkai Marcell Dávid).