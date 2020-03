Igazi bombameglepetés született Vácott a pénteki fordulónapon

A hazai együttes hatalmas akarással, nagy küzdelemben hat gólos hátrányból fordított és tartotta otthon a bajnoki pontokat.

A váci csapat 18 fordulón keresztül egyetlen egy pontot szerzett, amikor a Mezőkövesddel szemben otthon tartotta az egyik pontot. Minden előjel arra mutatott, hogy a vendégeknek áll a zászló, de már a találkozó elején nyilvánvalóvá vált, hogy a váci alakulat nagyon elszánt és bizonyítani szeretne. Váci gólokkal indult a találkozó, de Szeitl és Potocnik találataival sikerült megakadályozni, hogy ellépjen a Vác.

A félidő derekán átvette a vezetést a Csurgó, Borsos Potocnik, és Asztrashapkin után a hosszú idő után ismét pályára lépő Gebhardt is bevette Ulicsinyi kapuját. Ulicsinyit Kovács váltotta a hazai kapuban aki bravúrosan szállt be a mérkőzésbe, és több védésével is elkeserítette a Csurgói lövőket, de a félidő végére még így is sikerült három gólos előnyt kiharcolni.

A második játékrész Gebhardt és Potocnik góljaival indult és így immár hat gólosra hízott a csurgói előny. Innen azonban már nem tudtak tovább lépni a vendégek és Kozina találataival elkezdte a felzárkózást a Vác. A félidő közepére ismét meccsben volt a Vác és Kovács találatával egalizáltak, majd a vezetést is átvették Gúnya Péter fiai. Nagy harcban, de sikerült legyőzniük a sokkal esélyesebb somogyi alakulatot.

Örülök, hogy nem vesztettük el a hitünket a sorozatos és időnként súlyos vereségek után.- mondta Gúnya Péter a Vác vezetőedzője. Rászolgáltunk a mai győzelemre, hiszen hatgólos hátrányban is volt tartásunk.

Az a csapat nyerte meg a mérkőzést, amelyik jobban akarta a sikert és többet is tett érte.- értékelt nagyon szűkszavúan Baranyai Norbert vezetőedző. Nincs sok időnk töprengeni-mondta, hiszen jövő héten két kemény mérkőzés vár ránk, szerdán a Komlót fogadjuk Magyar Kupa mérkőzésen, majd a bajnokságban a Dabas lesz a vendégünk szombaton.

VÁCI KSE–CSURGÓI KK 24–22 (10–13)

Vác, 200 néző. V: Őri, Pozdena

VÁC: Ulicsinyi – Nagy N. 4, KÁLLAI 5, KOZINA 6, Kocsi, Petricsko 3, Miklián 1 (1). Csere: KOVÁCS J. 1 (kapus), Fórizs, Gáspár A. Rojkovics, Macura 3, Rozner 1. Edző: Gúnya Péter

CSURGÓ: Pallag – Gebhardt 3, Asztrasapkin 1, POTOCNIK 6, Borsos T. 1, SZEITL 5, Tarabochia 1. Csere: Zaponsek (kapus), Kerkovits, Hadziomerovic, Hanusz 5 (5), Nagy Sz., Cehte. Edző: Baranyai Norbert

Az eredmény alakulása. 6. perc: 5–1. 15. p.: 6–6. 24. p.: 8–11. 36. p.: 10–16. 46. p.: 20–18. 53. p.: 23–21. 56. p.: 23–22

Kiállítások: 12 perc, ill. 8 perc

Hétméteresek: 2/1, ill. 6/5