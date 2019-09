Ismét elhozta a három pontot a Siófok

Nincs megállás, Dorogról is elhozta a három pontot – három fiatallal a kezdőben – a BFC Siófok egy verekedős mérkőzésen, melyen a sikert a védők szállították, Kiss Balázs és Izing Martin személyében. Utóbbiakat külön dicséret illeti, hiszen egymás után ez már a második bajnoki volt, amit nullára hozott a csapat.

A felek kimondottan kemény mérkőzést vívtak, amely negyvenegy szabálytalanságot és öt sárga lapot hozott, de azért csak ennyit, mert kilenc perc után már kettőt kiosztott Németh játékvezető, aki a síppal is ezt követően visszafogottan bánt. A balatoniakat Gál István edző viszont felkészítette erre, hisz a védelem előtt három védekező középpályás is helyet kapott Tajthy, Horváth Attila és Réti személyében és mint az eredmény is azt igazolja, ez remek döntés volt. Kényszerből Jánvári hiányzása miatt ráadásul Kiss Balázs lett a bal oldali védő. Réti egyetlen percet, Kiss pedig még annyit sem játszott még ebben a szezonban, ám mindketten megoldották a feladatot, Kiss még gólt is szerzett. Parádés visszatérés volt ez tőle hosszú sérülés után. A mindent eldöntő találatot Izing szerezte fejjel Tajthy szöglete után, berobbanva a rövidre. Kissel ellentétben neki ez volt az első gólja huszadik bajnokiján. Mivel a hazaiak csak erőlködtek, felívelt labdákal próbálkoztak ez a hátrány nekik már sok volt. Egyetlen fordulópontja lehetett volna a meccsnek, amikor még döntetlen állásnál Földi beadása utáni Hutvágner védését követően a labda Barna elé került, aki a jobb kapufát találta el. Hasonló helyzete aztán már nem is volt a házigazdáknak.

A tópartiak nullára hozták ezt a bajnokit, immár a harmadikat ebben a szezonban, ráadásul övék a második legkevesebb kapott gól a bajnokságban.

– Szervezetten játszó, jó csapat ellen sikerült ilyen arányban is megnyerni ezt a mérkőzést – értékelt Gál István, a BFC Siófok trénere, akit azért arról is megkérdeztük, hogy gondol-e már a jövőre, hisz majdnem a bajnokság harmadánál vagyunk és feljutó helyen áll a csapata. – Nem gondolunk, másra csak a következő mérkőzésre – kommentálta mindezt röviden a szakvezető.

Merkantil Bank Liga NB II – 9. forduló

Dorogi FC – BFC Siófok 0–2 (0–1)

Dorog, Buzánszky Jenő Labdarúgó Stadion, 300 néző. Vezette: Németh Ádám (Bertalan Dávid, Horváth Zoltán)

Dorogi FC: Mursits – Beke, Dlusztus, Lénárt, Papp M. – Nagyházi – Földi (Nyíri, 76. p.), Albert Á., Csillag (Girsik, 57.p.), Barna – Paudits (Sitku, 71.p.). Vezetőedző: Németh Szabolcs.

BFC Siófok: Hutvágner – Csilus T., Lorentz, Izing, Kiss B. – Horváth A., Réti – Szakály D., Tajthy T. (Magasföldi, 76.p.), Balogh B. (Bencze M., 70.p.) – Zamostny (Horváth P., 60.p.). Vezetőedző: Gál István.

Gólszerzők: Kiss B. (17.p.), Izing (69.p.)