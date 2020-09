Jó játékkal sikerült lefékezni a Szegedet

Nagyot küzdött a Csurgói KK együttese a MOL-Pick Szeged alakulata ellen, fantasztikus játékkal rukkolt elő, és sikerült megszorítania nagynevű ellenfelét.

Igazi lendületes, magashőfokú mérkőzésnek a részese volt, aki kilátogatott a Sótonyi László Sportcsarnokban. A Szeged esélyeshez méltóan kezdett, és úgy tűnt, megismétlődik az előző fordulóban a Veszprém ellen mutatott csurgói játék, de szerencsére nem így történt.

– Gratulálok a Szegednek és a csapatunknak is – értékelte a találkozót Alem Toszkics, a csurgóiak mestere. – Nagyon nehéz játszani egy ilyen kiváló csapat ellen, de örülök, az egész mérkőzésen sikerült megszorítanunk őket. Volt esélyünk, de egy kicsit megijedtünk a lehetőségtől. Szurkolóink biztatása és játékosaink akarása sokat nyomott a latban. Volt két olyan meccsünk, ahol nem nyomott bennünket a tét, nem kellett nyomás alatt játszanunk. Számunkra innen indul a bajnokság, ahová szeretnénk ezt a formánkat átmenteni.

– Sejtettük, hogy a veszprémi mérkőzése után a Csurgó mindent el fog követni, hogy jó játékot mutasson be ellenünk – mondta Juan Carlos Pastor, a szegediek mestere. – Nagyon jól kezdtünk, hat góllal is vezettünk, majd a második sorunk ezt az előnyt elvesztette. Sőt a hazaiaknak sikerült átvenniük a vezetést. Ez rányomta a bélyegét a második félidőre. Jól jött ez a mérkőzés, hiszen fontos találkozók várnak ránk, és ez a hőfok most nagyon kellett.

Bár a vendégek a 10. percre már ötgólos előnyt alakítottak ki (2–7), de a hazaiak nem engedték ennél jobban ellépni őket. A Tisza-parti együttes a folytatásban is igyekezett megtartani az előnyét, de a végjátékban parádézott a Csurgó.

A hazaiak azt követően nem csak a hátrányukat dolgozták le, de a vezetést is átvették, és a félidő végére 16–15-re fordítottak.

A szünet után a házigazda ott folytatta, ahol az első 30 percben abbahagyta, és a hat góllal záró Grega Krecic vezetésével már három góllal is elhúzott a somogyi alakulat (18–15). A csarnokban a szurkolók mindent elkövettek, hogy a játékosokat tűzbe tartsák. A szegediek ezt már nem hagyták annyiban, és néhány perc leforgása alatt egy 8–1-es szériával sikerült megfordítani a találkozót. (19–23). A Csurgó ekkor sem adta fel, nagyot küzdöttek, de egyenlíteniük már nem sikerült, Juan Carlos Pastor csapata pedig végül 32–28-ra nyert és vitte el a két bajnoki pontot.

Csurgói KK–MOL-Pick Szeged, 28–32 (16–15)

Csurgó, Sótonyi László Sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Altmár, Horváth M.

Csurgói KK: Tatai – Gebhard, Lemeter 1, Hanusz 2, Popovic 1, Kovacsevics 3, Gábor M. Csere: Füstös (kapus) Vaszics 2, Krecic 6, Szeitl 4, Kerkovics 3 (3), Borsos, Mladen Krszmanics 2, Nagy Sz. 4. Edző: Alem Toszkics.

Mol-Pick Szeged: Allilovic – B. Radivojevics 9 (3), Kaspárek 5, Bombac 3, Bánhidi 4, Bodó 3, J. Källmann 4. Csere: Mikler (kapus), J. Cannelas, ifj. Rosta M., Henigman 1, Gaber, M. Stranovsky 1, Zsitnyikov, Szilágyi B., Mackovsek 2. Vezetőedző: Juan Carlos Pastor.

Az eredmény alakulása. 6. perc: 2–4. 18. p.: 6–11. 24. p.: 9–14. 30. p.: 16–15. 35. p.: 18–17. 41. p.: 20–23. 45. p.: 23–25. 52. p.: 26–29. 56. p.: 27–31

Kiállítások: 12, ill. 12 perc

Hétméteresek: 7/3, ill. 4/3.