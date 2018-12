Jótékonyság: nemcsak motoroztak, futottak is a versenyzők

Nemes céllal rendezett rendhagyó versenyt, rendhagyó időpontban a Németh Motokrossz Suli és a Danuvia 125 Sport és Közösségfejlesztő Egyesület vasárnap a sportág somogyi fellegvárában, a zselickislaki katlanban.

Azt eddig is tudtuk, hogy a motokrossz és a futás is kemény, emberpróbáló sportág, ám ha kettőt összekombináljuk, akkor abból egy igazán nagy erőpróba születik. A részvevőknek a motorozás előtt és után is teljesíteniük kellett a futópályán a kiszabott távokat, a felnőtteknek három kilométert, míg a gyerekeknek ezerötszáz és nyolcszáz métert. A megméretés kiválóan szolgálta a krosszozók felkészülését, az edzők pedig felmérhették, hol is tartanak a versenyzőik.

– A Napsugár gyermekotthon javára gyűjtünk, s hála Istennek szépen érkeznek az adományok – mondta Németh Kornél főszervező. – Azt szeretnénk, hogy az otthonban lakó gyermekek jobb körülmények között éljenek. A jótékonyságot pedig tartalommal akartuk megtölteni, s így jött a motorozás és a futás.

– A szervező a felkészülésről szólva elmondta igyekeztünk összehangolni az alapozás kezdetét. Az állapotfelmérés után beiktattak egy három kilométeres futást és egy cooper-tesztet is, februárban ezt megismételik, majd a formába hozásnál, nagyjából március közepén, ismét felmérik a versenyzőinket.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Nem megszokott, hogy decemberben, pláne ilyen hidegben, motokrosszversenyt rendezzenek Somogyban, a szervezők mindent megtettek, hogy ideális körülmények várják a sportolókat, de az időjárást ugye még ős sem tudták befolyásolni. – Kemény faladattal szembesültek a versenyzők – emelte ki Németh Kornél főszervező. – A pálya eléggé csúszik: a teteje sáros, az alja viszont kőkemény.

– Nem ott kellett volna átfutni – figyelmezte az egyik ifjú versenyzőt Németh Kornél. A fiatal sportoló odarohant a segítőihez, akik már túráztatták a krosszmotorját, majd azonnal levette a sáros futócipőt, s motoros csizmát húzott. Felkerültek a gyermekre az ilyenkor szokásos biztonsági felszerelések és már indult is, hogy teljesítse a köröket a félig fagyott, félig nedves pályán.

A Jótékony Mikulás három versenyből áll, melynek első állomása volt a vasárnapi megméretés.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS