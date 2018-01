Kikapott Budaörsön Lars Rasmussen csapata

Hiába vezetett négy góllal, kilenccel kikapott a Siófok, mely óriási lehetőséget szalasztott el, hiszen a Vác Érd elleni győzelmének köszönhetően a harmadik hely elérésének lehetősége is megcsillant.

Budaörs Handball–Siófok KC 36–27 (14–17)

Budaörs, 850 néző. Vezette: Bacs, Bán.

Mindkét félidő elejét elrontotta a Siófok, a fordulás utáni gyenge kezdés azonban már végzetesnek bizonyult… Hiába kért időt a 36. percben még döntetlennél Lars Rasmussen érezve a bajt és kérte fennhangon a tanítványait, hogy „ébredjenek fel”, mindez teljesen hatástalannak bizonyult. A fordulás után már csak egy csapat volt a pályán, a Budaörs 22–10 arányban nyerte a második harminc percet, ami – miként Lars Rasmussen is megfogalmazta – elfogadhatatlan.

A legbosszantóbb, hogy akaratban is Lars Rasmussen tanítványai fölé nőtt a Budaörs, pedig a Vác Érd elleni hazai sikerével nagy lehetőség előtt álltak a somogyiak. A találkozó végét pedig kár szépíteni már fel is adták Nze Minkoék egy olyan Budaörs ellen, mely ráadásul nem is a legjobb együttesével állt fel. A csapatban ott volt a Siófokról igazolt Brettener, Farkas páros is, az utóbbi remekül teljesített, négy góllal zárt.

Azért is fájó ez a vereség, mert a budaörsinél jobb csapatok otthonából is elhozták már a két pontot. A hazai sikerben óriási szerepe volt, hogy az első félidei négy után Szöllősi-Zácsik hét akciógólig jutott, Juhos pedig hétig. Mindketten megoldhatatlan feladatot jelentettek. Az utóbbi csak büntetőből volt eredményes az elsőben és Zsigmond is mindhárom találatát a fordulás után szerezte.

Siófoki oldalon viszont Damnjanovic néma maradt, mindössze egy büntetőből szerzett találatig jutott a fordulás után, pedig az első harminc percben igazán remek megmozdulásai voltak. A vendégeknél egyébként őt választották a legjobbnak, míg hazai oldalon a kapus Wéninger Alexát. Damnjanovic mellett Nze Minko is csak egyszer talált be, ami már sok volt a csapatnak. A fordulás után a legeredményesebb siófoki Geiger volt néggyel, a kétgólos Erdősit megelőzve.

Budaörs Handball: Sipeki – Juhos 10(3), Zsigmond 3, Pásztor 1, Hornyák 4, Szöllősi- Zácsik 11, Farkas E. 4. Csere: Weninger (kapus), Szabadfi 2, Brettner, Ertl1(1). Edző: Mihály Attila.

Siófok KC: Dedu – Such 2, Elghaoui 1, Mazák-Németh, Damnjanovic 8(1), Nze-Minko 6(1), Aoustin. Csere: Gercsó (kapus), Geiger 4, Ferenczy, Erdősi 3, Jezic 3. Edző: Lars Rasmussen.

Kiállítások: 4(4), illetve 10(4) perc.

Hétméteresek: 6/4(3/3), illetve 4/2(1/1).