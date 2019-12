Lenullázták a vendég Dunaferrt Bozókiék

Akárcsak az első körben Dunaújvárosban, a vasárnapi kaposvári visszavágón is 3–0-ra nyert a Fino alakulata a férfiröplabda NB I.-ben.

Az októberben a 43. életévét is betöltött egykori kaposvári közönségkedvenc, a 92-szeres válogatott Mészáros Dömötör vezényelte Dunaferr SE méltó ellenfele volt a házigazda Fino-Kaposvárnak. A mesterüket, a szintén sokszoros egykori válogatott Tomanóczy Tibort is jól ismerik a somogyi megyeszékhely lakói – a fia, Bálint az újvárosiak kezdőcsapatában kapott helyet –, őket erősíti a szintén 8-szoros válogatott Gebhardt Áron, s náluk szerepel ugyancsak liberóként az a Sümegi Kristóf András is, akinek Kaposváron kezdődött a röplabdás pályafutása.

A meccs elejét leszámítva a nyitó játszmában a házigazda somogyiak uralták a játékot. A végén aztán a harmadik játszmalabdájukat szettgyőzelemre váltották. A folytatásban félő volt, hogy a Fino-Kaposvár kiüti az amúgy sokat hibázó dunaújvárosi ellenfelét. A harmadik, utolsó felvonásban már valóban óriási fölényben röplabdázott a somogyi együttes. A vendég Dunaferrben csupán az örökifjú Mészáros Dömötör és a fiatal Tomanóczy tudott három pontot szerezni a többi hat hazai nyitásrontásból született.

Fino-Kaposvár–Dunaferr SE 3–0 (22, 17, 9)

Kaposvár Aréna, 300 néző. V.: Horváth M., Adler.

Fino-Kaposvár: Keen (4), Bozóki (4), Makarov (7), Kruzskov (10), Horváth K. (12), Nagy J. (10). Csere: Kiss M. (liberó), Kalmár Á. (2), Martinez (-), Bögöly (1), Kulcsár A. (-). Vezetőedző: Ruben Wolochin.

Dunaferr SE: Hatvany (-), Majoros (6), Tomanóczy B. (8), Laczi (4), Mészáros D. (10), Quintz (-). Csere: Sümegi (liberó), Iván G. (-), Iván B. (-), Balázs B. (1). Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

A mérkőzés alakulása.

1. játszma: 3–5, 10–8, 15–14, 20–17, 24–20, 25–22.

2. játszma: 5–3, 10–6, 15–7, 20–12, 25–17.

3. játszma: 5–2, 10–4, 15–5, 20–7, 25–9.