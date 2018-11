Menetelnek a csurgóiak a Liga Kupában

Továbbra is veretlenül vezeti a Liga Kupa mérkőzés sorozat C csoportját a somogyi alakulat.

Csurgói góllal indult a találkozó és a hazai együttes gyorsan elhúzott ellenfelétől így már az 5. percben időt kért Kilvinger Bálint vezetőedző. Ennek eredményeként két gólra zárkózott a Komló. Varjú dobta a Csurgó hetedik gólját, amellyel egy 6 perces hazai gólszünetet tört meg. Bár a vendégek mindent elkövettek, hogy közelebb kerüljenek a Csurgóhoz, de ez nem nagyon sikerült. A hazaiak jól védekeztek, Balogh pedig az üres komlói kaput is bevette. A második félidőben kiegyensúlyozottabb lett a játék képe a találatok felváltva estek. A találkozó végére megmaradt az első félidőben kiharcolt 4 gólos hazai előny.

– A Liga Kupa szelleméhez illő, jó kis mérkőzést vívtunk – mondta Kilvinger Bálint vezetőedző. – A célunk az volt, hogy fiataljainkat mérkőzéstapasztalathoz juttassuk. Szerettem volna, ha megérzik az élvonal ritmusát. Voltak nagyon szép megoldásaink és alapvető hibáink. Bízom benn, hogy sikerült a célunk. Fiataljainknak nagyon jók ezek a találkozók mondta Katzirz Dávid volt válogatott játékos, aki Csurgón is megfordult. Most azok is lehetőséget kaptak, akik a bajnokságban kevesebbet szerepelnek igy sokkal magabiztosabbak lehetnek a későbbiekben.

– Csatlakozom Kilvinger Bálint szavaihoz én is – mondta Bencze József. Mi is szerettük volna, ha fiataljaink éles találkozón szerzik meg azokat a tapasztalatokat, amelyet később hasznosítani tudnak. Nem volt folyamatos a játékunk, néha akadoztak a támadásaink, de ez erről szól. Kiváló lehetőség ez a fiataloknak. Nehéz meccsre készültünk és az is volt- értékelte a találkozót Varjú Martin a Csurgó fiatal szélsője. A lényeg sikerül, itthon tartottuk a két pontot, és sokat tanultunk a mérkőzésből. Innen már az Eger elleni találkozóra koncentrálunk.

Csurgói KK–Sport36-Komló 27–23 (14–10)

Csurgó, Id. Sótonyi László Sportcsarnok, 500 néző. Vezette: Paska, Vastag.

Csurgói KK: Balogh – Varjú 4, Farkas 2, Hanusz 6 , Vasvári3, Kerkovits 3, Hadziomerovics 3. Csere: Füstös Á, Nagy 4, Bécsi 1, Bazsó, Csabai, Szeitl, Vasics Vezetőedző: Bencze József.

Sport36 Komló: Szabó- Gebhardt 2, Pál2, Wéber8, Katzirz, Sunajkó1, Kovács Csere: Szilágyi Hoffman 2,Manojlovity1 Marcsek 4 Szkokán 2 Illés 1.

Kiállítás: 8 ill. 2 perc (1 kék lap).

Büntetők: 3/2 ill. 6/5.