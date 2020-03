Négy nyeretlen találkozó után, az újabb sikerre hajt a BFC Siófok.

Nézők nélkül, zárt kapuk mögött fogadja a már négymeccses nyeretlenségi szériában lévő BFC Siófok a tabellán tizenkettedik Dorogot, szombaton, 17 órakor.

Nincsenek jó passzban a balatoniak, akik mióta Magasföldi elhagyta az öltözőt képtelenek nyerni, ráadásul nem tudnak nullára sem lehozni egy mérkőzést! Az őszi tizenkilenc találkozón kapott húsz gól után a tavaszi haton már tizenegyet szedtek be, így nem is meglepő, hogy a tavasszal hét klub is több pontot gyűjtött a Siófoknál! Kár a sok kapott találatért, mert eddig minden tavaszi fordulóban esett kék-sárga gól, hasonlót csak a Vasas, Ajka, Soroksár trió mondhat még el magáról.

A legutóbbi Budaörs elleni verség szezoncsúcsot hozott; négyet még nem kaptak Hutvágnerék. Igaz, mentségükre legyen mondva az állandóság nem jellemző a Siófokra! Szolnoki pontszerzést követő fordulóban, a Csákvár ellen például tíz mezőnyjátékosából ötöt lecserélt Gál István vezetőedző a kezdőben, pedig Szolnokon Réti még be is talált. A csákváriak elleni hazai vereséget követően legutóbb, a Budaörs ellen újfent öt helyen változtatott!

A saját nevelésű Balogh, illetve Bora például – hiába volt ez már a hatodik forduló – most debütált tavasszal a kezdőben, ami azért is érdekes, mert például a szurkolók egyik nagy kedvence Balogh az ősszel remekelő együttesben 19 meccsen játszott, tízszer kezdőként és ezeken három gólt szerzett, a szezon közben érkező Bora pedig 16 bajnokin játszott, 15 alkalommal kezdőként és egy gólt is elért. Sokszor a változtatásokat a kényszer szüli, ám vélhetően itt ennél többről van szó…

Könnyebb volt belekerülni, mint kijönni ebből a negatív szériából, ám az esély meg van rá, hisz a Dorog vendégként három tavaszi bajnokiján – MTK (1-2), Budafok (0-0), Haladás (0-1) – egy pontot szerzett, egy rúgott góllal! Idegenben nem túl acélosak; tizenkét meccsen, tizenegy rúgott góllal, tizennégy pont a mérleg. A piros-feketék egy hátközi, MTK elleni, fővárosi Magyar kupa visszavágóval melegítettek erre a bajnokira, ám ez sok energiát nem vett ki belőlük, ugyanis miután egy góllal kikaptak otthon, idegenben amolyan „B” csapattal álltak fel.

A legutóbbi, Gyírmót elleni bajnoki siker (3-1) alkalmával kezdők közül ezúttal csak Papp Máté volt ott a Hidegkúti Stadionban, ahol végül sima, háromgólos vereséget szenvedtek és kettős vereséggel búcsúztak a sorozattól. Papp korábban játszott Siófokon is, ahol a Délczeg, Paudits is megfordult, az utóbbiak a klub házi gólkirályai tíz, illetve nyolc találattal. Rájuk azért figyelni kell Hutvágneréknak, akiktől nagy lépés lenne a siker felé, ha végre lehoznának egy bajnokit kapott gól nélkül, amire decemberben a Haladás elleni hazai bajnokin volt utoljára példa.