Óriási a nyomás a hazai pályán játszó Kaposvári KK-n

Az NB I./A csoportos férfikosárlabda-bajnokság hetedik fordulójában a Zalakerámia ZTE KK együttesét fogadja a Kaposvári KK. A találkozó szombaton 18 órakor kezdődik a Kaposvári Városi Sportcsarnokban.

Több okból is rendhagyó mérkőzésre készül a Kaposvári KK NB I./A csoportos férfikosárlabda-csapata. Fekete Ádám vezetőedző alakulata olyan együttessel találkozik, amellyel a felkészülés során már a szó szoros értelmében is összecsapott. A Zalakerámia ZTE KK bajnokság előtti kaposvári vendégjátéka során Spica és a zalaiak centere Agafonov kapott össze, ami végül komoly csetepatét eredményezett. A meccsen elszenvedett vereség miatt is nyilván szeretnének visszavágni a somogyiak, akik nagyon nehéz helyzetben várják a bajnoki folytatást.

Az eddig lejátszott hat összecsapásból mindössze egyet, a B csoportos szintű SERCO-TF Budapest elleni hazai találkozót tudták megnyerni. A legutóbbi volt a somogyiak legszorosabb veresége, hiszen csak az utolsó pillanatokban dőlt el a paksi összecsapás, melyen Markovic elhibázta a végső dobást.

Ami a zalaegerszegieket illeti szerdán a nemzetközi kupában is érdekeltek voltak. Bencze Tamás vezetőedző csapata az Alpok-Adria kupában az osztrák BK Klosterneuburg Dukes alakulatát verte 101–86-ra. Ezen a meccsen már pályára lépett Andrij Agafonov, aki korábban kisebb sérülést szenvedett. A találkozót azonban kihagyta Durázi Krisztofer, akinek a hét elején edzésen fordult ki a bokája.

A zalaiak kiválóan rajtoltak az NB I./A csoportos bajnokságban. Zsinórban négy összecsapást nyertek meg. Otthon és idegenben is eredményesek voltak. Sorrendben a Kecskemét, a Jászberény, a SERCO TF Budapest és a Szeged alakulatait múlták felül. Azóta két vereséget gyűjtöttek be, igaz a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely együttesétől és a bajnoki címvédő Szolnoki Olaj KK-tól kaptak ki. Érdekesség, hogy a legutóbbi két döntőst a Kaposvári KK is „letudta már”, így igazi értékmérő lesz a somogyiak és a zalaiak egymás elleni csatája.

Szabó Zsolték az előkelő negyedik helyen állva várják a szombati folytatást, míg a kaposváriak az utolsó előtti, tizenharmadik pozícióból szeretnének elmozdulni felfelé.

A Somogyi Bicskások szurkolói csoport a kaposvári csapat vártnál gyengébb szereplése miatt „Feketében a változásért” címmel intézett felhívást internetes közösségi oldalán. Ebben arra kéri a felhívással egyetértő szurkolókat, hogy fekete ruházatban érkezve fejezzék ki egyetértésüket.

Fokozottan ellenőrzik a bejutást a sportcsarnokba

Az összes vendégjegy elkelt, a helyszínen vendégpénztárat már nem nyitnak ki, a hatóságok nem engedélyezik, hogy a vendégeknek fenntartott szektorban többen tartózkodjanak. Az épülő Kaposvár Aréna és a távhő kiépítése miatt továbbra is sok az elzárt terület, lezárt útszakasz a kaposvári sportcsarnok körül. A rendezők kérik, hogy a vendégszurkolók a rendezvény ideje alatt a Jégcsarnok melletti kavicsos parkolót használják, a mérkőzést követően abban az irányban hagyják el a sportcsarnokot.

A biztonsági intézkedések miatt a vendégszurkolók az RG csarnokban kialakított büfét és az ottani mosdókat tudják használani. A szombaton 15.15 órakor kezdődő U20-as korosztályú mérkőzés ingyenesen megtekinthető, azt követően kiürítés után 17 órakor van kapunyitás az NB I/A csoportos felnőtt bajnoki mérkőzésre. Érdemes korábban érkezni a találkozóra, mert a rendőrség kérte, hogy mindkét bejárat felől még kint legyen ruházat átvizsgálás, ami lassíthatja a bejutást.