Példaképek, akik kijárják az utat a tehetséges fiataloknak

Imádják a strandröplabdát, a hobbijuknak élnek, ráadásul a szó legszorosabb értelmében profik. Kiváló évet zárt Szombathelyi Szandra és Lutter Eszter, de még többet akarnak.

Város Napja alkalmából rendezett ünnepi közgyűlésen csapat kategóriába elnyerte az Év Sportolója címet a Lutter Eszter–Szombathelyi Szandra-strandröplabdapáros, mely a RÖAK Kaposvár színeiben 2018 februárjában állt össze. A lányok megnyerték a magyar bajnokságot és nemzetközi versenyeken is bizonyítottak, az elmúlt évtized legjobb magyar eredményét érték el a törökországi Samsunban rendezett világranglista-pontszerző World Tour-versenyen. A legmagasabban jegyzett magyar női duó nagyszerű versenyzéssel az ötödik helyen fejezte be a küzdelmeket.

A judo nem jött be, a röplabda szerelmese lett

A lányok találkozása aligha a véletlennek volt köszönhető, hiszen mindketten sportoló családból származnak, szenvedélyük a strandröplabda, mindkét lány párja kosárlabdázó, sőt az ízlésük is hasonló, így sohasem kaptak össze azon, milyen bikiniben lépjenek homokra. Ideális párost alkottak, s ez az eredményeikből is jól látszott.

– Édesapám cselgáncsozott, az édesanyám pedig röplabdázott, így engem is hamar elvittek sportolni. Kipróbáltam a judót, de az első edzés után kiderült, nem fog menni. Így viszonylag hamar a röplabda szerelmese lettem és már lassan húsz éve űzöm ezt a gyönyörű sportágat – mondta a Budapesten, Káposztásmegyeren született Szombathelyi Szandra. – A sulicsapatból átkerültem az Angyalföldi Diák Röplabda Klubhoz (mely azóta már Újpest néven szerepel – a szerk.), s itt kezdődött el a pályafutásom. Az első profi klubom, melyhez tizennyolc évesen igazoltam, a BSE FCSM volt, mely ma már MTK, aztán jött a Vasas és egy esztendőre rá Kaposvárra jöttem játszani.

A somogyi túra mindössze egy szezonon át tartott, Szandra ezután megfordult Békéscsabán, a Vasasnál, s Finnországban is kipróbálta magát. Az utolsó teremben játszott évét Nyíregyházán töltötte, mely alatt több sérüléssel is bajlódott. Probléma volt a térdével, a vállával, s ez megpecsételte a szezonját, hiszen nagyon keveset tudott játszani.

– A menedzserem, Karádi Zoltán azzal keresett meg a tavalyi év elején, mit szólnék hozzá, ha homokra váltanék, mert Lutter Eszter akkor éppen pár nélkül volt – tette hozzá. – Nagyon megörültem, hiszen – egész fiatal korom óta – amint véget ért a szezon, azonnal futottam a homokra, s amíg csak lehetett, szabadtéren ütöttem a labdát. Igazából már korábban is váltottam volna, de nem volt rá lehetőség, így kaptam az alkalmon és azonnal igent mondtam a felkérésre. Soha, egy másodpercre sem bántam meg a döntésemet, mert bár nézőként járok teremröplabda-mérkőzésekre, de egyszer sem éreztem azt, hogy a pályán szeretnék lenni.

Azt sem lehet mondani, hogy egy ismeretlen társat kapott volna Szandra, hiszen ikertestvére, Kitti, aki szintén kiváló strandröplabdázó, három éven át játszott együtt Lutter Eszterrel. Szandra és Eszter aztán messze túlteljesítette az elvárásokat, hiszen megnyerték a magyar bajnokságot és a nemzetközi porondon is letették névjegyüket.

– Látjuk a célokat, s azt is, mennyit tudunk még fejlődni, és ez óriási motivációt ad – hangsúlyozta Eszter. – A pályán és azon kívül is jól megértjük egymást, ha bármi probléma adódik, azonnal meg tudjuk beszélni. Erre a legjobb példa a bajnoki döntő volt, ahová nem a legjobb formában érkeztünk, hiszen a hosszú szezon után – csak az ob-n húsz meccset játszottunk – nagyon elfáradtunk. Egy–egy után, a döntő szettben egészen a hajráig nem vezettünk, de végül 11–8-ról fordítottunk. Ehhez az is kellett, hogy a pályán csapattársak, az életben pedig barátok vagyunk, ez a szív diadala volt.

A két lány teljesen egyforma mentalitású: nemcsak a mérkőzéseken, hanem az edzéseken is mindent beleadnak, s ehhez Gubik János edző személyében kiváló partnerre találtak. Az öltözködésük is hasonló, ami szintén megoldott egy nem túl nagy, ám a nők számára annál fontosabb problémát, nem vesznek össze azon, milyen bikiniben lépjenek pályára, azaz homokra.

Édesapja névnapján kezdte el az edzéseket

Lutter Eszter anyukája tájfutó, apukája pedig focista volt, s még mindig nem hagytak fel az aktív sportolással. Szülei kizárólagos forgalmazói voltak az egyik sportruházati márkának, mely kapcsolatban állt a Vasassal. Testvérével, Lizával mindenféle sportba belekóstoltak, amire lehetőségük adódott, azt kipróbálták.

– Nagymamámék udvarában állandóan röplabdáztunk, s egyszer szóltak a szüleink, menjünk el egy Vasas-meccsre – mondta a Budapesten született, de Szentendrén felcseperedett Lutter Eszter. – 2002. január 7. egy nagyon fontos dátum az életünkben, hiszen ezen a napon kezdtünk el a testvéremmel röplabdázni a piros-kékeknél, pont édesapám névnapján. Hat esztendőt töltöttem itt: korosztályos szinten majdnem mindent megnyertünk. Már ekkor is strandröplabdáztam, Nyári Virág lánya, Porubek Lilla volt a partnerem, akivel U17-es és U19-es bajnokságot nyertünk. Eligazoltam az Újpestbe, ahol juniorként a felnőttek között is bemutatkozhattam, s itt volt a csapattársam, Kitti, akivel eközben már javában strandröplabdáztunk. A következő állomás a TF volt, ahol a második évben az a Gubik János edzett minket, aki jelenleg is a trénerünk, s ebben az időszakban álltunk össze Lakatos Enikővel, mivel Kitti testvérével, Szandrával akart játszani. Zsinórban négyszer lettünk magyar bajnokok Enikővel, a harmadik után jött a nagy lehetőség, ne menjünk vissza a terembe, hanem maradjunk a homokon, s éltünk is a lehetőséggel, hiszen korábban ilyen Magyarországon még nem volt. Mivel a gödöllői együttes égisze alatt strandröplabdáztunk, megkértek minket, segítsük ki őket, ezért egy éven át heti egyszer teremben is edzettünk, s a csapatban is játszottunk.

A nagy találkozás, mely nem volt véletlen

2018 elején Enikő úgy döntött, inkább a tanulást helyezi előtérbe, így szétváltak, de szerencsére jött egy újabb lehetőség Szombathelyi Szandra személyében. – Örülök, hogy egymásra találtunk, mert kivételes a kapcsolatunk – húzta alá. – A kemény munka híve vagyok, az edzéseken is mindig a maximumot akarom kihozni magamból. Kevés olyan embert ismerek, aki pont így gondolkodik, de Szandi pont ilyen, és ez visz minket előre, s ad erőt a mindennapokban. A nyarat végigdolgoztuk, s ennek meglett az eredménye, hiszen megszereztük az első közös aranyérmünket. Ma már csak és kizárólag a strandröplabdára koncentrálunk, melyre úgy tekintünk, mint egy küldetésre. Ki akarjuk járni az utat, hogy a fiataloknak legyen lehetőségük arra, hogy strandröplabdázóként nőjenek fel. Mert az az egyik nagy hátrányunk a nemzetközi porondon, hogy huszon­évesen kezdtük el, vetélytársaink pedig gyermekkoruk óta csak ezt csinálják. Óriási előrelépés lenne, ha itthon is indulna strandröplabda-képzés az ifjoncoknak. Rengeteg lehetőség van ebben a sportágban, és ezt az is bizonyítja, hogy Hajós Artúr és Stréli Bence negyedik helyen végzett az ifjúsági olimpián. Szerintem az egész teremröplabdázás nem fog tudni ilyen kimagasló eredményt felmutatni a közeljövőben.

A lányok szerint a strandröplabda sokkal fizikálisabb, mint a terem, már csak azért is, mert csak ketten vannak a pályán. S azt a tévhitet is eloszlatták, hogy a homokon sokkal nagyobb a sérülésveszély.

– A térdem nagyon rossz állapotban volt, amíg a teremben játszottam, szinte fájdalomcsillapítókon éltem – mondta Szombathelyi Szandra. – Mióta kijöttem a homokra, azóta megszűntek a problémáim.

A bajnoki cím nem elég, még többet akarnak

Az idei terveiket alaposan átírta a bajnoki cím. – Természetesen a címvédés lebeg a szemünk előtt és a Kontinentális-kupa, melyen mindenképpen elindulunk, hiszen ez lesz az esztendő legnagyobb megméretése számunkra. Ezen a sorozaton ugyanis kvalifikációt lehet szerezni az olimpiára – hangsúlyozta Lutter Eszter. – Már tervezzük, milyen nemzetközi viadalokra megyünk el, hiszen már nem kell az összesre elutaznunk, így több idő marad a regenerálódásra. Egy biztos, mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy túlszárnyaljuk a 2018-as évünket.

S hogy mit szokott csinálni, ha éppen nem a labdát üti az ország legmagasabban jegyzett strandröplabda-párosa? – Mindkettőnk nevében ki merem jelenteni: nekünk a strandröplabda a legkedvesebb hobbink és az a legnagyobb kincs az életben, ha az kapcsol ki, ami a munkád – fogalmazott Lutter Eszter. – Ha megkérdezték tőlem, hová szeretnék menni a szabadidőmben, rávágtam, edzeni.

– Ráadásul, ha beindul a versenyszezon, akkor szinte semmire sincs időnk, hiszen tréning tréninget követ, hétvégén pedig jönnek a meccsek – tette hozzá Szombathelyi Szandra, aki annyit azért elárult, ha mégis tud pár órát szakítani a kikapcsolódásra, akkor kirándul a párjával – aki kosárlabdázik –, de nagyon szeret színházba is járni. Eszter is a szabad­idejének döntő többségét a barátjával tölti – aki szintén kosárlabdázó –, s ilyenkor kirándulnak, ahová a kutyájukat is magukkal viszik.

Küldetésnek tekinti a strandröplabdát a magyar bajnokpáros

– Nagy megtiszteltetés volt számunkra, hogy minket választottak meg az Év Sportolójának csapat kategóriában Kaposváron – mondta a kiváló páros szószólójaként Szombathelyi Szandra. – A gála teljesen lenyűgözött, nagyon rég voltam ilyen színvonalas rendezvényen, a záróelőadáson még a hideg is kirázott, annyira tetszett.

– Azzal is tisztában vagyunk, hogy az elismerés felelősséggel is jár – tette hozzá. – Hiszen én még úgy nőttem fel, hogy nem volt előttem strandröplabdás példakép, így most nekünk kell népszerűsíteni a sportágat, nekünk kell kicsalogatni a fiatalokat a szabadba és mindent megtenni azért, hogy szeressék meg ezt a gyönyörű sportágat.

A teljesség igénye nélkül a fontosabb felnőtt eredményeik.

Szombathelyi Szandra. Teremröplabda – kétszeres bajnok (2009., felnőtt és junior BSE és 2014., Békéscsaba). Második helyezett (2010., 2015., 2016., Vasas), Magyar Kupa-győztes (2015., Vasas). 2013-tól volt a felnőtt válogatott tagja, 28 esztendő után kijutottak az Európa-bajnokságra (2015.), ahol a 12. helyet szerezték meg. Európa Liga-győztes (2015.). Bronzérme(ke)t nyert a bajnokságban és a kupában a Békéscsabával és a Nyíregyházával. Strandröplabda – magyar bajnok (2011., 2012., 2018.). Az év magyar strandröplabdázója (2011., 2012., 2014., 2018).

Lutter Eszter. Strandröplabda – ötszörös országos bajnok (2014., 2015., 2016., 2017., 2018.). Az év magyar strandröplabdázója (2015., 2016., 2017., 2018.). Hóröplabda magyar bajnok (2018.), a hóröplabda Európa-bajnokságon 9. (2018.). Teremröplabda – kétszeres bronz­érmes az UTE színeiben (2011., 2016.). Magyar Kupa 3. hely (TFSE). Kontinentális-kupa 3. (2014. Portugália és 2014. Dánia). Háromszoros egyetemi bajnok (2012., 2013., 2015.).