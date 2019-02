Solberg vezetésével megint nyert a Siófok

Folytatta remek sorozatát a Siófok KC, mely a Dunaújvárost is kiütötte hazai pályán revánsot véve a Magyar Kupa verségért. Ez már idén egymás után ez már a tizenegyedik sikere volt a Siófoknak, mely ezúttal is harminc dobott gól felett zárt!

A vendégeknek a legjobbjukat kellett volna hozniuk ahhoz, hogy meg tudják nehezíteni Kobeticék dolgát, ám ettől messze voltak, nagyon sok hibával kézilabdáztak, amit a siófokiak meg is büntettek. Az második félidő elejéig még így is „látótávolságban” voltak a vendégek, amikor Solbert egyszerűen lehúzta azt a bizonyos rolót; az utolsó 19 percben mindössze két gólt kapott abból egyet büntetőből, csak ebben a periódusban volt kilenc védése, közte egy büntető és mindezt megfejelte egy góllal. Nem túlzott Moen edző a lefújás után, amikor világklasszis teljesítményként minősítette Solberg produkcióját!

Meg kell jegyezni kapus poszton nagyon erősek a balatoniak, hisz Dedu is bizonyította már, hogy képes hasonló teljesítményre, de most épp Solbergre került a sor…

A balatoniak képtelenek lassítani, ez a tizenegyedik sikerük volt már idén és ezúttal is – tizenegyből tizedszer – harminc gól felett termeltek. Az első játékrészben – mely nem sikerült túl jól – Kobetic volt a legeredményesebb néggyel, míg a fordulás után Nze Minko, Aoustin, Gonzalez trió három-három találattal. A találkozó utolsó három percében a fiatalok, Wald és Barkóczi is lehetőséghez jutottak, utóbbi büntetőből gólt is szerzett.

Az első félidőben próbáltuk tartani magunka, akadtak jó dolgaink – mondta György László, a DKKA trénere. – A szünet után pedig már csak az első öt percünk volt elfogadható, a végére pedig szétestünk. A mai mérkőzésen ez a különbség teljesen reális. Szerencsére nem sérült meg senki, nekünk más céljaink vannak, mint a Siófoknak. – Az első félidőnket átlagosnak mondanám – értékelt Tor Odvar Moen, az SKC trénere. – A szünetben megbeszéltük, hogy növelni kell a tempót és volt egy világklasszis teljesítmény is a kapuban, Solbergé.